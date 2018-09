Anche Antonio Barbato è ufficialmente un giocatore del Monterosi Fc

NewTuscia – MONTEROSI – Prosegue la serie di presentazioni ufficiali in casa Monterosi Fc in vista dell’atteso esordio in campionato sul campo del Trastevere.

Nella rosa a disposizione di mister Marco Mariotti c’è anche il gioiellino Antonio Barbato.

Il centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Nuova Tor Tre Teste e lo scorso anno approdato alla Primavera del Venezia ha subito convinto lo staff tecnico biancorosso che lo ha impiegato per 82′ minuti nella prima di Coppa Italia contro la Lupa Roma. Barbato si è già ambientato al Martoni prendendo questa nuova avventura con grande entusiasmo: “Sono molto felice di questa grande opportunità. Il Monterosi è uno dei migliori club di serie D. L’esperienza di Venezia mi ha permesso di crescere molto, spero di essere pronto in questa prima avventura nel calcio dei grandi”.