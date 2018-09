Amelia, sindaco Pernazza augura buon anno scolastico: “Fate come Luther King”

NewTuscia – AMELIA – Ha scelto la citazione di una frase di Martin Luther King, il sindaco Laura Pernazza, per fare gli auguri di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, al corpo insegnanti e ai dirigenti scolastici.

“Luther King – ha detto la Pernazza – sosteneva che può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Vi auguro, a nome mio e dell’amministrazione, un anno ricco di soddisfazioni, affrontatelo con responsabilità e determinazione. Questo farà di voi cittadini del futuro più responsabili e determinati”.