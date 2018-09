Viterbese nel gruppo C: avanti senza paura

di Valentino Cesarini

NewTuscia – VITERBO – Ci siamo: ora è ufficiale. La prossima settimana prenderà il via il campionato di Serie C. Non sono mancate, e non mancheranno, le polemiche per questa estate che è stata rovente. La Serie B lasciata a 19 squadre, con tanti ricorsi bocciati, la Serie C che solo ieri ha rilasciato i tre gironi ufficiali e che stamattina ha diramato i calendari. Si attendeva soltanto la conferma che la Viterbese sarebbe stata inserita nel gruppo C, quello del Sud, perché le voci che provenivano dagli ambienti volevano la squadra di Camilli dirottata sul girone C. È arrivato il duro comunicato della società gialloblù contro la decisione della Lega dove si chiede che “vengano rimodulati i gironi evitando penalizzazioni economiche e logistiche” e che il pugno duro sarebbe quello di non partecipare al campionato. Ma pensiamo si tratti solamente di uno sfogo e siamo certi che la Viterbese sarà protagonista. Intanto però bisogna parlare di calcio, e la Viterbese di Mister Giovanni Lopez esordirà al Rocchi martedì (orario da decidere, ma è probabile in serata) contro la Sicula Leonzio.

La prima trasferta sarà sul campo della Juve Stabia, poi i gialloblù avranno due gare consecutive in casa ricevendo Reggina e Bisceglie. La regular season si chiuderà il 5 maggio, quando la Viterbese sarà di scena sul campo della Paganese. La novità è che ci saranno ben sette turni infrasettimanali e che si giocherà nel periodo natalizio: il giorno di Santo Stefano la Viterbese ospiterà la Paganese, il 30 dicembre sarà di scena sul campo della Sicula Leonzio. Il derby regionale con il Rieti è fissato per le date del 3 novembre e 3 marzo. Andata al Rocchi, ritorno allo Scopigno. Ora è tempo di fare gli abbonamenti, è tempo di tornare a riempire il Rocchi, perché nemmeno un mese fa la Viterbese ha messo in difficoltà la Sampdoria, il Presidente Camilli ha allestito una buonissima squadra con acquisti di grido, e i giocatori meritano di essere seguiti e sostenuti, in un girone che si preannuncia caldo e difficile. Ma lo ripetiamo: la Viterbese non deve avere paura di nessuno! Dai Viterbo carica!