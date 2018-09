Viterbese Castrense: sospesa la campagna abbonamenti

Riceviamo e pubblichiamo

La Viterbese Castrense dopo l’annosa questione dei ricorsi risoltisi in maniera indecorosa, viene inserita nel girone C, il che vuol dire avere nell’arco di 300 km 15 squadre ed essere collocati in un girone in cui la nostra Società, che è ai confini con la Toscana, è costretta a sobbarcarsi trasferte di 1.240 km di media con tutte le conseguenze a livello economico e logistico.

Contestiamo in toto la composizione dei gironi e chiediamo che vengano rimodulati evitando penalizzazioni economico-logistiche alla nostra Società.

In caso contrario, comunichiamo fin da ora la nostra ferma e irrevocabile intenzione a non partecipare al campionato di Lega Pro, liberando immediatamente atleti e staff nel numero di 43 elementi.

Siamo mortificati del trattamento ricevuto in una situazione economica pressochè catastrofica per la Lega Pro, siamo la prima squadra ad essersi iscritta con fidejussioni di primo livello, mentre fanno parte dei gironi società del numero di 10 con fidejussioni non regolari.

Grazie!

Teniamo a precisare che al di là della mancata partecipazione al campionato sarà nostra cura tutelare i nostri interessi in tutte le sedi civili e penali.

AGGIORNAMENTO

Con riferimento al comunicato inviato questa mattina, la A.S. Viterbese Castrense srl comunica che al momento la campagna abbonamenti è sospesa e che gli abbonamenti già emessi verranno rimborsati interamente dopo la terza gara ufficiale di campionato che la squadra diserterà, per cui a far data dal 27 Settembre 2018.

A.S. Viterbese Castrense