Terni, venerdì prossimo lavori alla rete idrica di Via Narni, possibili temporanei disservizi

NewTuscia – TERNI – Sono previsti per venerdì 14 settembre, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Terni in zona Via Narni. Il cantiere sarà aperto dalle 8 e 30 alle 13 e 30 e potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e carenze localizzate e temporanee.

Le zone interessate sono: Via Narni, dall’incrocio con Via del Convento fino all’incrocio con Strada di Carone, e zone limitrofe.

Nl rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici della zona, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center per ogni necessità.

SII-INF