Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 13/09/2018

Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Possibilità di piogge sparse tra il pomeriggio e la sera prima di un generale miglioramento. Temperature comprese tra +19°C e +27°C.

Lazio

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione ma con tempo asciutto. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Fenomeni in esaurimento ovunque in nottata.

Italia

Condizioni di tempo localmente instabile al Nord Italia a partire dalle ore pomeridiane, con acquazzoni e temporali anche intensi sulle Alpi. Fenomeni in estensione in serata e in nottata anche alle zone limitrofe, molte nubi sugli altri settori fin dal mattino. Al mattino condizioni di generale stabilità al Centro, prima che al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi possano bagnare soprattutto sul versante Tirrenico e sulle zone interne. Fenomeni anche in serata, mentre sull’Adriatico il tempo rimarrà più asciutto anche se con molte nubi. Tempo localmente instabile sulle regioni meridionali, con possibili acquazzoni o temporali fin dal mattino sulla Sardegna. Peggiora anche sulle zone Peninsulari e della Sicilia dalla sera con fenomeni sparsi anche intensi specie specie sul Tirreno.

Temperature in leggero aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.