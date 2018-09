Pendolari della Roma-Civita Castellana-Viterbo: un esposto

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – ORTE – Spettabili, segnaliamo nuovamente il dramma dei pendolari della Roma Civita castellana Viterbo ormai di fatto troncato a Civita castellana, chiudendo la tratta catalano-viterbo, come testimoniato dai nostri utenti e come riportato sul nostro sito .

Secondo noi si sta sempre più configurando una interruzione di servizio pubblico tra catalano e Viterbo con disagi incredibili anche nel resto della linea con soppressioni mascherate da rimodulazioni, con un orario di servizio che non viene quasi mai rispettato…da mesi ormai.

La Regione Lazio paga 80 milioni di euro l’anno a Atac per avere questo, senza controlli sul rispetto degli orari di servizio, sulle soppressioni, sui disagi ai fini dell’applicazione di rilievi e penali da contratto.

E la cosa più incredibile che tutto questo avvenga senza che nessuno ente preposto intervenga , incluse le magistrature , i sindaci della tratta, la regione Lazio, seppur coinvolti. Almeno per verificare se quanto diciamo da anni sia vero o falso.

Siamo veramente delusi anche dal comportamento delle istituzioni, e paghiamo biglietti e abbonamenti per avere questo servizio pubblico da quarto mondo.

Il concordato preventivo di Atac per evitare il suo fallimento sembra il cappello giusto per coprire tutto questo, ma noi non ci stiamo.

È la vergogna della vergogna. Leggete i nostri resoconti sul nostro sito per avere contezza di quello che Atac e Regione Lazio ci stanno facendo, procurandoci danni fisici e morali non calcolabili.

Saluti

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord