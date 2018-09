Il contesto del progetto “Il girotondo della Solidarietà” e il Servizio Civile di due giovani a Viterbo e Orte

di Simone Stefanini Conti

NewTYuscia – ORTE – Il Progetto “Il Girotondo della Solidarietà” ha come Area di Intervento l’Assistenza e gli Anziani e vede il coinvolgimento e la partecipazione di Auser Viterbo (con 2 posti per giovani volontari a Viterbo e 1 ad Orte) con sede a Viterbo, Via Saragat 8, Telefono sede: 0761.353230 Referente: Raimondo Raimondi .

Il Bando per aderire al Progetto scade il 28 settembre prossimo.

Gli obiettivi del Progetto sono: 1.contribuire a migliorare le condizioni di vita, principalmente, dell’anziano con età superiore ai 65 anni residente sul territorio della Regione Lazio attraverso servizi che facilitano l’autonomia degli stessi nella gestione della vita quotidiana oltre che diminuire fenomeni di isolamento e stimolando la pratica dell’invecchiamento attivo rendendosi ancora utili agli altri, anche dopo aver lasciato l’attività lavorativa; 2.offrire un punto di riferimento “non istituzionale” a cui le donne in condizioni di disagio dovuto a contesti di violenza possono trovare un punto di ascolto sul territorio; 3. infine facilitare l’integrazione degli immigrati attraverso percorsi di conoscenza e scambio. Attività in favore degli over 65 .

Questi gli obiettivi del progetto:

Incrementare del 20% il numero di utenti anziani che beneficiano dei servizi di teleassistenza – tele compagnia, passando da 550 (dato 2016) a 660 circa; Aumentare del 30% il numero degli anziani seguiti dai servizi di assistenza alla persona, compreso il servizio di trasporto sociale gratuito, passando dagli attuali 380 (dato 2016) a circa 494 nell’anno di attuazione del progetto; Aumentare del 20% il numero di utenti che partecipano alle attività di socializzazione, passando dagli attuali 70 (dato 2016) a circa 84 nel corso dell’anno di attuazione del progetto. Attività in favore di donne e immigrati Attivare percorsi di integrazione per gli immigrati, non solo per adulti, ma anche in favore dei minori attraverso la presenza di volontari a sostegno degli insegnanti; Attivare percorsi di prevenzione, in rete con le altre realtà del territorio volte a sensibilizzare sul fenomeno del contrasto alla violenza sulle donne oltre che collaborare nella costruzione di un percorso che arrivi anche al reinserimento delle vittime stesse.

ATTIVITÁ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI I volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto nella fase iniziale e poi svolgeranno in maniera autonoma le seguenti attività: – Affiancamento agli operatori per l’acquisizione delle modalità di risposta telefonica – Registrazione delle chiamate su apposite schede – Contatto agli utenti per la telecompagnia – Monitoraggio dei bisogni degli anziani seguiti e segnalazione eventuali criticità – Partecipazione agli incontri periodici di lettura delle richieste e dei bisogni degli anziani – Affiancamento, nella fase iniziale del servizio, agli operatori che già svolgono il servizio di assistenza domiciliare, al fine di conoscere i punti di riferimento territoriali dell’anziano stesso – Servizio di supporto psicologico e diagnosi precoce – Affiancamento degli operatori nelle fasi di analisi, progettazione, organizzazione e gestione delle attività di socializzazione – Coinvolgimento degli anziani nelle varie attività – Supporto agli operatori nella raccolta dei dati – Supporto nella costruzione e nell’interazione con la rete di soggetti del territorio – Supporto nel servizio di ascolto – Supporto nella pianificazione degli incontri con le donne – Creazione di strumenti per le campagne di sensibilizzazione – Promozione delle iniziative – Partecipazione agli eventi sul territorio

CRITERI DI SELEZIONE Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile.

Il contesto socio assistenziale del progetto “Il Girotondo della Solidarietà“.

Il 1° studio sulla famiglia commissionato dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Viterbo stima la presenza sul territorio di 1.500 famiglie in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di una definizione tecnica per descrivere i circa 3.800 cittadini che non hanno i soldi per fare la spesa o accedere a servizi essenziali. Ci si impoverisce, quindi. E ci si sposa sempre meno: a livello provinciale, i dati dimostrano un calo del 30% dei matrimoni tra il 2006 e il 2012. Allora i sì erano stati 1.473, due anni fa si sono ridotti a 1.027. A calare maggiormente, sono le nozze all’altare: meno 37% in tutta la Tuscia.

La rete di associazioni viterbesi lavora costantemente a favore delle famiglie vulnerabili del territorio, ed ha individuato una serie di problematiche emergenti .

Tra queste quelle di cui si fa carico Auser sono

l’invecchiamento e l’impoverimento degli anziani, sempre più soli e in difficoltà nell’orientarsi e accedere ai servizi; l’integrazione dei cittadini immigrati (la provincia di Viterbo è quella che nel Lazio percentualmente ha il numero più alto rispetto alla popolazione residente).

1) Invecchiamento e l’impoverimento degli anziani

Nella provincia di Viterbo sono 72.031 e nel comune di Viterbo 14.615 le persone ultrasessantacinquenni (il 23% della popolazione). I grandi anziani, ovvero coloro che hanno superato gli 80 anni di età sono a Viterbo 4.283. il progetto proposto si propone l’obiettivo di aiutare , sostenere e accompagnare le famiglie e gli anziani soli lungo il percorso attraverso azioni di sostegno, alla relazione sociale e allo sviluppo di esperienze e attività comuni.

​Obiettivo del progetto è garantire la migliore qualità della vita possibile in ogni stadio dell’invecchiamento, alla sua famiglia e a chi, professionalmente o no, lo cura, attraverso un approccio multidimensionale, che attui una promozione delle aree dell’autonomia del benessere fisico, psichico e sociale.

2) Inte(g)razione cittadini migranti

L’immigrazione extracomunitaria ha assunto in modo ampio e irreversibile un carattere familiare, e i dati sui minori stranieri, sia come nascite che come presenze, lo dimostrano. Questo influenza lo sguardo delle società riceventi davanti a queste famiglie:

– le famiglie immigrate possono essere viste come fonte di costi sociali: anche ad esse, ovviamente, vanno garantite le prestazioni del nostro stato sociale.

– la famiglia immigrata però è anche vista come un potente fattore di integrazione: non a caso oltre il 70% degli intervistati (ISTAT) afferma che il ricongiungimento dei familiari più stretti delle persone già presenti in Italia favorisce la loro integrazione sociale. A patto però che le famiglie immigrate stesse non diventino baluardo delle distanze culturali, come talvolta succede specie in comunità chiuse o nei casi in cui vi sia il rifiuto di consentire alle giovani generazioni di assumere i comportamenti e gli atteggiamenti tipici dei loro coetanei, e che sfociano talvolta in casi di violenza che la cronaca registra ed amplifica anche in modo eccessivo (fonte ISTAT)

-Le indicazioni emerse dalle rilevazioni ISTAT vanno quindi nella direzione di puntare maggiormente sulla promozione dei rapporti di buon vicinato, favorendo l’aggregazione attorno a poli di interesse familiare, quali le scuole, le squadre sportive, gli oratori e i centri di ritrovo giovanile, ecc e sugli incontri intergenerazionali (“nonne” o “zie” italiane per minori stranieri, quando restano soli per impegni di lavoro dei genitori…).

Metodologia

Il modello da cui partirà il progetto è quello dei Punti comunità (progetto attivo in Emilia Romagna) come luoghi/spazi accoglienti, siti in vari quartieri per offrire informazioni sulle opportunità del territorio, piccoli servizi per sostenere i cittadini nelle pratiche quotidiane, organizzare attività socializzanti, raccogliere le disponibilità dei cittadini, orientare ai servizi pubblici e alla rete del terzo settore.

Le parole chiave dei Punti comunità sono: ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ORIENTARE e ACCOMPAGNARE:

Azioni in cui saranno impiegati e volontari in servizio civile (uno sul supporto agli anziani, uno sull’integrazione immigrati):

corsi di lingua italiana ed educazione civica per migranti

sportello per la tutela dei diritti su questioni legate al diritto delle migrazioni

organizzazione di incontri interculturali

consulenza sui servizi per gli anziani e supporto

attività di integrazione giovani-anziani attraverso sia l’integrazione linguistico sociale rivolta ai bambini immigrati che attraverso attività tipo “nonno raccontami una storia” e “i giochi di una volta”

• organizzazione incontri a tema rivolti a famiglie che hanno in casa persone anziane