Civita di Bagnoregio sul sito di Al Jazeera

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita è approdata ad Al Jazeera. La storica rete televisiva satellitare del Qatar ha proposto, sul proprio sito web, un articolo dedicato alla frazione di Bagnoregio, un appello all’Unesco per salvare il borgo gioiello della Tuscia.

Civita viene raccontata attraverso gli occhi dei suoi abitanti: il ricordo dell’infanzia passata a Civita, dei giochi e delle trazioni come quella della “Tonna”, la singolare corsa degli asini, dei paesaggi e dell’incredibile, recente afflusso di turismo verso la frazione di Bagnoregio. Un articolo che parla sì della storia passata, ma con un occhio al futuro di Civita, di come le piogge recenti abbiano provocato erosione e frane. Infine, racconta Al JaZeera, l’impegno di artisti ed intellettuali per salvare Civita dal suo lento logoramento, appellandosi all’Unesco, nel tentativo di far nominare il borgo patrimonio dell’umanità: “Il futuro dipende da noi”.

www.aljazeera.com/indepth/features/civita-di-bagnoregio-race-save-dying-town-12-people-180320133424910.html