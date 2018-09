Cinema&Terme: arrivano Nuzzo e Di Biase alle Terme dei Papi

l quarto appuntamento della rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Factotum e le Terme dei Papi accoglierà i registi di “Vengo anch’io”.

NewTuscia – VITERBO – Continua il successo della seconda edizione di Cinema&Terme, appuntamento fisso del venerdì viterbese, fino al 28 settembre. Nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Factotum e le Terme dei Papi di Viterbo, Cinema&Terme rappresenta un connubio perfetto tra cultura e benessere. Il format prevede musica lounge curata dal JazzUp Festival, la proiezione di un film preceduta dall’incontro con il regista o parte del cast, curata dalla direzione di Est Film Festival e Civita Cinema, il tutto mentre si viene cullati dalle calde acque della piscina monumentale delle Terme dei Papi.

Giunta al quarto appuntamento, la rassegna vedrà protagonista, venerdì 14 settembre l’esplosiva coppia Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. I due comici si presenteranno, stavolta, in veste di registi della delicata commedia “Vengo anch’io” ed incontreranno il pubblico delle Terme dei Papi prima della proiezione del film.

Cinema&Terme, inserito anche nel programma ufficiale del Settembre Viterbese, vuole creare un percorso culturale cinematografico abbinato all’importanza del benessere psico-fisico grazie alla speciale modalità di fruizione.

Gli appuntamenti di Cinema&Terme proseguiranno il 21 settembre con la commedia “Tutto quello che vuoi” per la regia Francesco Bruni, che incontrerà il pubblico prima della proiezione. Ultimo film in programmazione il 28 settembre “Anche senza di te” per la regia di Francesco Bonelli, attesi ospiti della serata: Nicolas Vaporidis e Matteo Branciamore.

E’ possibile accedere alla piscina dalle ore 20.30, godere dalle 21 del momento Lounge Music a cura del JazzUp Festival e alle 21.30 ascoltare l’incontro con gli autori del film con la proiezione a seguire.

L’ingresso alla piscina ha un costo di 15 euro e non necessita di prenotazione.

Per informazioni: tel. 333 4756408 – web: www.terme.it – Facebook: Cinema & Terme