Avigliano Umbro, sindaco Conti fa auguri per nuovo anno scolastico

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – ”La cultura e la formazione scolastica costituiscono la base della crescita dei rapporti sociali e delle future professionalità”. A dirlo è il sindaco, Luciano Conti, che, insieme all’amministrazione comunale ha fatto gli auguri a studenti, dirigente e famiglie in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“La scuola – scrive Conti – costituisce l’elemento fondamentale nel percorso di crescita educativa e personale dei nostri ragazzi e la scuola pubblica, così come voluta dalla nostra Costituzione, è la scuola di tutti, di chi è nato in Italia, di chi arriva da lontano e di chi ha abilità diverse.

Sostenere i giovani in questo percorso è il miglior investimento per garantire alla nostra società un futuro sereno,nel segno della formazione culturale e del senso civico,strumenti necessari per affrontare con competenza e responsabilità la strada del futuro. In questo percorso così delicato ed impegnativo.

Il mio affettuoso saluto ed augurio va soprattutto agli studenti, futuro prezioso del nostro Paese. Iniziate questo nuovo anno con entusiasmo e con la consapevolezza che cultura e formazione potrete spenderle nel mondo del lavoro e nella realizzazione personale di ognuno di voi”.