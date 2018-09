NewTuscia – FIRENZE – Coppa Italia di Serie C, Viterbese in gara contro la Ternana il 31 ottobre.

CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Si riporta il calendario della Fase Finale della Coppa Italia Serie C 2018–2019:

1° TURNO QUALIFICAZIONE 10 OTTOBRE 2018

2° TURNO SEDICESIMI 31 OTTOBRE 2018

OTTAVI DI FINALE 14 NOVEMBRE 2018

QUARTI DI FINALE 28 NOVEMBRE 2018

SEMIFINALI ANDATA 27 FEBBRAIO 2019

RITORNO 13 MARZO 2019

FINALE ANDATA 03 APRILE 2019

RITORNO 24 APRILE 2019

PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

Il Primo e Secondo Turno si svolgono con gare ad eliminazione diretta in gara unica in casa della squadra prima nominata.

Modalità di svolgimento

Nel Primo e Secondo Turno della Fase Finale le gare si svolgono ad eliminazione diretta in gara unica. Ottiene la qualificazione al turno successivo la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

CALENDARIO PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

In applicazione del Regolamento, si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione degli accoppiamenti delle 41 squadre ammesse alla Fase Finale che dovranno disputare le gare del Primo e Secondo Turno di Finale.

Pertanto, si riportano le gare del Primo e Secondo Turno:

1° TURNO – QUALIFICAZIONE *

Gara 1 – L.R. VICENZA – TRIESTINA

Gara 2 – FERALPISALO’ – VIRTUSVECOMP VERONA

Gara 3 – GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE

Gara 4 – ALESSANDRIA – ALBISSOLA

Gara 5 – IMOLESE – PISTOIESE

Gara 6 – SAMBENEDETTESE – A.J. FANO

Gara 7 – CASERTANA – JUVE STABIA

Gara 8 – CATANZARO – RENDE

Gara 9 – SIRACUSA – SICULA LEONZIO

2° TURNO – SEDICESIMI DI FINALE *

PORDENONE – Vincente Gara 1

Vincente Gara 2 – SUDTIROL

Vincente Gara 3 – PIACENZA

RENATE – GOZZANO

MONZA – NOVARA

PRO VERCELLI – Vincente Gara 4

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE

LUCCHESE – Vincente Gara 5

PISA – ARZACHENA

PONTEDERA – ROBUR SIENA

TERAMO – Vincente Gara 6

VITERBESE CASTRENSE – TERNANA

Vincente Gara 7 – POTENZA

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA – Vincente Gara 8

TRAPANI – Vincente Gara 9

* La gare potranno subire variazioni di data per esigenze televisive ed in base alla programmazione delle gare del campionato .

ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate sia alla luce solare sia con l’illuminazione artificiale, negli orari fissati dalla Lega Pro. Le società ospitanti possono richiedere lo spostamento d’orario della gara anche con eventuale inizio o

prosecuzione in notturna.

Le gare, il cui orario non sia già fissato dalla Lega per esigenze televisive, avranno inizio con l’orario proposto dalla società ospitante, sempre che abbia ottenuto la relativa ratifica dalla Lega stessa.

Per le richieste inoltrate dopo tale termine, sarà necessario l’accordo tra le due società interessate da sottoporre all’esame ed eventuale ratifica della Lega Pro.

IL PRESIDENTE

Dott. Gabriele Gravina