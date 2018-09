Teverina Buskers: artisti di strada in Festival a Celleno

Dal 14 al 16 settembre nel borgo fantasma di Celleno oltre 30 appuntamenti tra spettacoli, arte di strada, circo contemporaneo, workshop, mercatini artigianali, spazio bimbi e street food.

NewTuscia – CELLENO – Un antico borgo dimenticato trasformato in un grande circo all’aperto: è questa la novità della terza edizione del “Teverina Buskers”, il Festival Internazionale degli artisti di strada che si terrà a Celleno dal 14 al 16 settembre a Celleno.

Oltre 30 gli appuntamenti in programma che vedranno alternarsi più di 50 artisti internazionali tra giocolieri, clown, trapeziste, acrobati, street band, truccabimbi che offriranno al pubblico una grande finestra sul circo contemporaneo e l’arte di strada. Inoltre non mancheranno workshop e laboratori per bambini e adulti, espositori di artigianato locale e street food.

Tanti gli artisti e le compagnie presenti: i cantastorie romaneschi “Ponentino Trio”, la scuola di circo “BigUp”, “Acrobatica Aerea”, la Compagnia Rospo Rosso”, “Adrian Kaye”, la streetband “Titubanda”, la Compagnia “Wakaouwa”, Claudio Montuori, il poeta Silvestro Sentiero, “L’Annina”, la Compagnia “Kilowat”, “Cie. La Bastarda”, la Brigata Totem, “Animazioni Pedagogiche”, Daniele Antonini.

Per questa edizione location d’eccezione sarà il Borgo Fantasma di Celleno che renderà ancor più magica e suggestiva l’atmosfera, in questo sito ormai disabitato ma ancora ricco di storie da raccontare e scorci incantevoli da scoprire.

Il Teverina Buskers è organizzato da “Il Circo Verde” con la direzione artistica di Simone Romanò e il patrocinio del Comune di Celleno e il sostegno della Regione Lazio.

L’ingresso a tutti gli spettacoli dell’evento è libero.

Questo il programma della manifestazione:

VENERDI 14

ore 20:00 PONENTINO TRIO – Canzoni, storie e stornelli della città di Roma

ore 21.30 ANTEPRIMA TEVERINA BUSKERS: C.A.B.A.R.È.

SABATO 15

ore 17:00 Laboratorio di Piccolo Circo a Cura di “BigUp Scuola di Circo” di Roma

ore 18:30 Acrobatica Aerea Viterbo, presentazione numeri finali

ore 19:00 Compagnia Rospo Rosso in “Strambo Circus”

ore 19:30 Adrian Kaye Show

ore 20:00 La parata della TITUBANDA

ore 20:30 Compagnia Wakaouwa in “Very Little Circus

ore 20:30 Apertura della PASSEGGIATA con Claudio MontuoriI in “The Bird Man”

e BRAF – Braccia Rubate alla Falegnameria con Silvestro Sentiero, il poeta.

ore 20:45 L’Annina in “Le Petit Tap”

ore 21:30 Compagnia Kilowat in “REX”

ore 21:45 Compagnia Rospo Rosso in “Strambo Circus”

ore 22:15 Adrian Kaye Show

ore 22:30 Cie. La Bastarda: “Aller Jamais Retour”

ore 23:00 L’Annina in “Le Petit Tap”

ore 23:30 BrigataTotem in “Hobo”

ore 00:15 Street Band TITUBANDA

DOMENICA 16

ore 16:30 Piccolo Luna Park a cura di “Animazioni Pedagogiche”

ore 18:15 Daniele Antonini in “Big Babol Circus”

ore 19:00 Compagnia Rospo Rosso in “Strambo Circus”

ore 19:30 Compagnia Wakaouwa in “Very Little Circus”

ore 20,00 Apertura passeggiata con Claudio Montuori in “The Bird Man e BRAF – Braccia Rubate alla Falegnameria Silvestro Sentiero, il poeta.

ore 20:00 Adrian Kaye Show

ore 20:30 Cabaret di Acrobatica Aerea con varie performance

ore 21:00 L’Annina in “Le Petit Tap”

ore 21:30 BrigataTotem in “Hobo”

ore 22:00 Compagnia Rospo Rosso in “Strambo Circus”

ore 22:30 Compagnia Kilowat in “REX”

ore 22:45Adrian Kaye Show

ore 23:30 Cie. La Bastarda: “Aller Jamais Retour”