Summer School, un appuntamento internazionale a Terni

NewTuscia – TERNI – Cerimonia inaugurale questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo Spada, dell’evento formativo Summer School on Mediterranean Diet, promosso dalla Fondazione Adi, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni e le Università di Danzica (Polonia) e di Nagoya (Giappone), che si svolgerà nella nostra città dal 10 al 14 settembre.

“Esprimo grandissima soddisfazione – dichiara il sindaco Leonardo Latini – nel presentare la seconda edizione del progetto Summer School, promosso dalla Fondazione Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni e le Università di Danzica (Polonia) e di Nagoya (Giappone), che si svolgerà al Santa Maria di Terni. Un vivo ringraziamento va al presidente della Fondazione Adi, il professor Giuseppe Fatati, che è riuscito a portare nella nostra città un evento formativo di tale portata. L’esperienza e le capacità del professor Fatati sono patrimonio non solo di questa comunità ma contribuiscono a rafforzare il ruolo di Terni, città che vede eccellenze delle quali è fiera e che sono utili a tutto il Paese. Parlare a Terni, con esperti internazionali, del ruolo fondamentale, e ormai universalmente riconosciuto, della dieta mediterranea nella sana alimentazione, è infatti motivo di orgoglio. Summer School è un progetto di grande valore che coinvolge oltre 50 delegati provenienti dall’Italia, dalla Polonia e dal Giappone, funzionale anche alla promozione di scambi culturali, oltre alla parte didattica, infatti, sono state previste, per i partecipanti, attività pratiche ed escursioni che permetteranno loro di apprezzare le bellezze del nostro territorio. Terni è ben lieta di ospitare esperti di assoluto livello e mette a disposizione le sue strutture e la sua capacità attrattiva. Un benvenuto a tutti i delegati, affinchè possano trascorrere nella nostra città giornate proficue sotto il punto di vista scientifico e culturale, apprezzando l’accoglienza e la qualità di questa città. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo appuntamento formativo e scientifico di livello assoluto. Un buon lavoro a tutti voi”.