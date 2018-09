Monterosi Fc: arriva il difensore ex Aprilia e Samb Gianmarco Valentini

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Valentini. Difensore classe 1999, Valentini è un centrale di grande prestanza fisica (185 cm) che vanta già un campionato di serie D alle spalle nelle fila dell’Aprilia con la quale ha collezionato circa 25 presenze tra coppa e campionato.

Cresciuto nei settore giovanili di Romulea e Vigor Perconti è poi passato alla Sambenedettese dove ha disputato un campionato Beretti. Il difensore ha già svolto tutta la seconda parte di preparazione agli ordini di mister Mariotti ottenendo una convocazione nel match di Coppa Italia contro la Lupa Roma. Il Monterosi ha deciso di puntare su di lui per completare il blocco di difensore centrali composto da Messina e capitan Gasperini: “Ho voglia d’impormi nel mio secondo campionato di serie D – afferma Gianmarco Valentini – Monterosi è una grande piazza, proverò a mettere in difficoltà mister Mariotti e ritagliarmi un piccolo spazio in una rosa molto competitiva”.

Monterosi Fc