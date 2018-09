Festival del Cinema di Venezia, le interviste di Francesca Anastasi: lo scoop è quella a Taylor Mega (la nuova fiamma di Flavio Briatore)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VENEZIA – “Ho vissuto un’esperienza indimenticabile in uno dei palcoscenici più importanti del mondo”. E’ questo il commento a caldo della stilista Francesca Anastasi, ex modella professionista, che è stata impegnata anche come inviata della trasmissione “Bla bla bla” alla 75°edizione del Festival del Cinema di Venezia appena terminato.

Il Leone d’oro alla fine è andato al film “Roma” di Alfonso Cuaron. Una pellicola dedicata dal regista alla tata che l’ha cresciuto e a cui lui è stato sempre molto affezionato. Due i riconoscimenti a “T he Favourite” con la coppia Olivia Colman- Queen Ann e due premi anche per ” The Nightingale” di Jennifer Kent con la giovane attrice, rivelazione del Festival di Venezia, Aisling Franciosi. Il film ha ricevuto il premio speciale della giuria e il Premio Mastroianni con l’attore Baykali Ganambarr.

“Ho lavorato per molte emittenti per cui ho documentato i protagonisti di questo Festival – continua Francesca Anastasi – cercando di carpire non solo le informazioni dei film ma anche tante curiosità legate ai singoli attori e ai contesti in cui le pellicole sono state girate”.

Francesca ha intervistato la nuova fiamma di Briatore Taylor Mega, il regista di “Lanterne Rosse” Zhang Yimou, l’attrice Giada Dell’Erba, Giada Bermani Amaral, Marco De Ambrosio (coprotagonista con Christopher Lambert e Franco Nero nel fim The Broken key”), Rodrigo Alves (il Ken umano), e Claudio Panatta. Tutti protagonisti di una 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia che si ricorderà per l’alto livello qualitativo delle pellicole ma anche per il non facile lavoro dei giornalisti: gli operatori dell’informazione, infatti, hanno dovuto fare i conti con i manager che hanno accompagnato gli attori. Chi è riuscito ad avvicinarli ha dovuto fare spesso trafile non indifferenti e, Francesca Anastasi, con le sue tante interviste, ha dimostrato di avere grande determinazione e savoir faire. Che in un ambiente super selezionato e difficile come il Festival del Cinema sono le prime armi per effettuare un buon lavoro giornalistico.

“Abbiamo voluto fortemente esserci – continua la Anastasi – per fare conoscere ai nostri telespettatori i retroscena del Festival e il parere a caldo dei protagonisti prima del pronunciamento dei giurati sulle varie sezioni in concorso a Venezia. Il nostro impegno è stato ripagato con la fiducia degli attori e dei personaggi che ci hanno dato grande disponibilità e partecipazione. Le nostre interviste andranno in onda su Teleuniverso, Teletiburn, Tele Roma2, Supernova, Canale 0, Telepontina, Super Tv, Shop 24 ed altre emittenti che metteranno in onda il programma “Bla bla bla”.

La giuria del 75° Festival del cinema di Venezia è stata presieduta da Guillermo del Toro ed era composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz, Naomi Watts. Erano 21 i film in concorso.

Come detto il Leone d’Oro è andato a Roma del regista messicano Alfonso Cuaron. Il Leone d’Argento e Gran Premio della giuria se l’è aggiudicato “The Favourite” di Yorgos Lanthimos; il Leone d’Argento e premio per la migliore regia è invece andato al film “The sisters brothers”.

Ecco tutti gli altri riconoscimenti assegnati:



COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione femminile a:

Olivia Colman

nel film THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos (UK, Irlanda, USA) COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione maschile a:

Willem Dafoe

nel film AT ETERNITY’S GATE di Julian Schnabel (USA, Francia) PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Joel Coen e Ethan Coen

per il film THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS di Joel Coen e Ethan Coen (USA) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

THE NIGHTINGALE

di Jennifer Kent (Australia) PREMIO MARCELLO MASTROIANNI

a un giovane attore o attrice emergente a:

Baykali Ganambarr

nel film THE NIGHTINGALE di Jennifer Kent (Australia)

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Ramin Bahrani e composta da Kaouther Ben Hania, Carolina Crescentini, Kanako Hayashi e Gastón Solnicki, assegna il: LEONE DEL FUTURO

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a: YOM ADAATOU ZOULI (THE DAY I LOST MY SHADOW)

di Soudade Kaadan (Repubblica Araba Siriana, Libano, Francia, Qatar)

ORIZZONTI nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.

ORIZZONTI La Giuria Orizzonti della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Athina Tsangari e composta da Michael Almereyda, Frédéric Bonnaud, Fatemeh (Simin) Motamed-Arya, Mohamed Hefzy, Alison Maclean, Andrea Pallaoro, dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna: il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:

KRABEN RAHU (MANTA RAY)

di Phuttiphong Aroonpheng (Thailandia, Francia, Cina) il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:

Emir Baigazin

per il film OZEN (THE RIVER) (Kazakistan, Polonia, Norvegia) il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:

ANONS (THE ANNOUNCEMENT)

di Mahmut Fazıl Coşkun (Turchia, Bulgaria) il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a:

Natalya Kudryashova

nel film TCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH (THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE) di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov (Russia, Estonia, Francia) il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE a: Kais Nashif

nel film TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi (Lussemburgo, Francia, Israele, Belgio)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Pema Tseden

per il film JINPA di Pema Tseden (Cina) PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:

KADO

di Aditya Ahmad (Indonesia) il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE

EUROPEAN FILM AWARDS 2018 a:

GLI ANNI

di Sara Fgaier (Italia, Francia)

VENEZIA CLASSICI La Giuria presieduta da Salvatore Mereu e composta da 25 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari, ha deciso di assegnare i seguenti premi: il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a: THE GREAT BUSTER: A CELEBRATION

di Peter Bogdanovich (USA) il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:

LA NOTTE DI SAN LORENZO

di Paolo e Vittorio Taviani (Italia, 1982)