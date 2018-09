E’ ufficiale la serie B rimane a 19 squadre: nessun ripescaggio

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Ormai è ufficiale: il collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle seguenti Società: Ternana, Novara, Pro Vercelli, Entella Chiavari, Siena, Catania. Quindi la serie B rimane a 19 squadre anche se il presidente Franco Frattini, ai microfoni della stampa, ha dichiarato di avere votato contro, ma la decisione è stata presa a maggioranza di 3-2.

La motivazione della decisione, presa a maggioranza anche se con il dissenso manifesto del presidente del Collegio di Garanzia del C.O.N.I Franco Frattini, è stata molto sofferta e dibattuta.

Il Collegio ha così respinto i ricorsi della Ternana e della Pro Vercelli contro la Lega Nazionale Professionisti di Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, presentati dalle società Novara Calcio e Robur Siena, oltre che dalla Virtus Entella Calcio e dallo stesso Calcio Catania per quanto concerne la decisione della Lega B di bloccare i ripescaggi e di pubblicare il calendario del campionato con l’organico a 19 squadre.

E’ stato respinto anche il ricorso proposto da parte delle stesse società sopracitate contro le delibere del Commissario Straordinario della F.I.G.C Roberto Fabbricini, dello scorso 13 agosto 2018, con cui di fatto la Federazione ha stabilito il format del prossimo campionato di Serie B a 19 squadre.

Il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha spiegato le motivazioni per cui è stata adottata la decisione per dichiarare l’ inammissibilità dei ricorsi sul ripescaggio in Serie B: ” Frattini – ha affermato – avevo optato per un campionato cadetto a 22 squadre con l’accoglimento dei ricorsi, ma il Collegio di Garanzia ha invece ritenuto opportuno di confermare la decisione presa in precedenza di un torneo cadetto a 19 con una pronuncia ufficiale in cui si dichiarava l’ inammissibilità dei ricorsi, che dovevano essere quindi proposti davanti alla giustizia federale, quindi si è trattato di un’inammissibilità del ricorso in quanto è stato sbagliato il giudice competente a decidere in merito”. Secondo quanto affermato da Frattini, le società interessate che ambiscono ad ottenere il ripescaggio (Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania, Novara e Entella Chiavari) “potranno, se lo vorranno, ripartire davanti al Tribunale federale della F.I.G.C e proporre le stesse contestazioni che sono state proposte davanti al Collegio di Garanzia”.

La tanto ventilata riduzione degli organici dei campionati professionistici si sta piano piano avverando .

“Ora è toccato al campionato di Serie B, ma tale linea adottata potrebbe continuare ed essere applicata, con le dovute proporzioni, anche agli altri campionati, un cambiamento epocale del sistema calcio, ormai diventato in questi ultimi anni insostenibile a causa dei costi astronomici ed alla sua incapacità di auto-riformarsì”. Questo è stato il commento amaro ma molto realistico del presidente della Lega B, Mauro Balata, dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di confermare il campionato a 19 squadre. “Ringraziamo il Collegio per avere agito, come sempre, con terzieta’ e indipendenza nel nome della giustizia”, ha aggiunto Balata. Il Catania invece ancora spera e tenterà fino all’ultimo la carta di adire il Tribunale Federale. Infatti proprio domani è fissato il ricorso della società siciliana contro gli atti della Lega Serie B e della Federcalcio. La decisione del Tribunale Federale Nazionale potrebbe riportare i rossoazzurri catanesi nel campionato di serie B dopo 3 anni e mezzo d’assenza, quando furono retrocessi d’ufficio alla fine della stagione sportiva 2014-15. La giustizia sportiva riconobbe come colpevole la società siciliana: l’accusa mossa fu quella di avere combinato i risultati di alcune partite e retrocesse il Catania in Lega Pro con ben 9 punti di penalizzazione (poi diventati 10) per illecito sportivo.

Dopo un’estate turbolenta e costellata da polemiche furiose e con il campionato di serie B che ha visto già disputate le prime due giornate di campionato, è arrivata la decisione definitiva del Collegio di Garanzia, che ha mantenuto il punto della serie B a 19 club, escludendo i ripescaggi, evitando un ulteriore terremoto sul torneo cadetto.