Alcol e droga alla guida: camper per servizi di prevenzione della Polizia stradale

NewTuscia – VITERBO – Gli uomini della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Viterbo, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, con l’ausilio di personale della Questura del capoluogo, di un camper attrezzato, sul quale ha operato un’equipe medico-sanitaria della P.S., e personale del Reparto Cinofili di Roma, hanno effettuato su strada, lo scorso week end, un servizio mirato di prevenzione e repressione, rivolgendo una particolare attenzione ai pericoli conseguenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Nell’ambito del suddetto dispositivo di prevenzione denominato “stragi del sabato sera”, le pattuglie operanti hanno posto in essere, per tutta la notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre, una serie di controlli serrati su alcune arterie viarie principali della nostra provincia, operando anche nelle vicinanze di locali notturni molto frequentati, al fine di prevenire tutti quei fenomeni potenzialmente rischiosi che caratterizzano i fine-settimana. Sono state sottoposte a verifica su strada 96 persone e 109 autoveicoli: tutti i soggetti fermati che si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli sono stati controllati tramite il precursore alcolico e, in caso di positività, sottoposti alla prova dell’etilometro. Tali verifiche hanno portato al ritiro immediato di 2 patenti di guida con la successiva denuncia all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica. Altri guidatori sono risultati positivi al precursore, ma hanno riscontrato un tasso di alcol entro i limiti tollerati di legge, pari a 0,5 g/l. Il fine-settimana, inoltre, ha visto impegnate le pattuglie Polstrada ad accertare 117 sanzioni al CDS, con un totale di 5 patenti ritirate e 238 punti-patente sottratti. 49 sono stati i soccorsi su strada effettuati e 11 gli incidenti rilevati, di cui 9 con lesioni che hanno coinvolto 13 persone, e 2 con soli danni alle cose.

Tali controlli, effettuati dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo durante i fine-settimana, evidenziano come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione in merito alla sicurezza di tutte le persone che si pongono alla guida di un veicolo. “Nonostante le campagne di sensibilizzazione ed i continui controlli – afferma il Dirigente dr. Porroni – rintracciamo su strada automobilisti che si pongono alla guida delle loro vetture dopo aver ingerito alcool e/o droga. Gli effetti ormai sono noti a tutti: euforia, abbassamento della soglia di attenzione e di quella della prudenza, eccesso di velocità… Oltre all’impegno delle Forze di Polizia, dobbiamo tutti insieme collaborare affinché questo malcostume venga definitivamente abbandonato.”