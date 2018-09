Viterbo: D’Amato, “Al Belcolle delicato intervento di neurochirurgia”

NewTuscia – VITERBO – “Voglio ringraziare per il grande coraggio con il quale ha affrontato e saputo raccontare la sua storia questa giovane donna e mamma. Per la prima volta all’ospedale Belcolle di Viterbo è stato infatti eseguito un intervento con una tecnica molto delicata e innovativa in awake surgery con la paziente che è rimasta vigile durante l’operazione. Un intervento di neurochirurgia molto delicato e che richiede un enorme sforzo organizzativo multidisciplinare. Voglio ringraziare la Asl di Viterbo e tutta l’équipe non solo per l’intervento, ma per il grande lavoro di preparazione che ha visto il supporto psicologico della paziente nelle diverse fasi. La sanità pubblica nella nostra Regione è fatta anche di eccellenze”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito ad un delicato intervento di neurochirurgia effettuato all’ospedale Belcolle di Viterbo.