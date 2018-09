I vertici di Confartigianato Terni incontrano Melasecche

NewTuscia – TERNI – E’ durato oltre due ore –sforando abbondantemente la tempistica prevista dal format del “caffè con…” – il faccia a faccia tra l’Assessore Enrico Melasecche Germini e Confartigianato Terni. Un appuntamento nella sede dell’Associazione, fortemente voluto dai vertici di Confartigianato Terni, per fare un approfondito punto della situazione economica con il mondo delle Imprese e l’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dell’Associazione e gli stessi imprenditori hanno evidenziato una situazione di allarme e di scoramento per la situazione economica generale e hanno chiesto lumi e voluto approfondire tematiche collegate al Territorio.

Intervenuti il Presidente di Confartigianato Imprese Terni Mauro Franceschini, il Direttore Michele Medori, componenti della Giunta Esecutiva ed alcuni Presidenti di Federazione di Categoria.

“Sempre grande attenzione per il Territorio ed il mondo delle Imprese, ma la situazione resta critica”

E’ quanto evidentemente emerso nel “caffè con …” , format ormai collaudato da anni da Confartigianato Terni, che prevede una colazione informale tra le Imprese ed un illustre ospite (della politica, del mondo accademico, sociale o imprenditoriale). Ospite di questa mattina l’Assessore Melasecche Germini, che ha messo sul tavolo idee, progetti in cantiere e considerazioni che testimoniano vicinanza e buoni propositi per superare le criticità che vive la città di Terni.

“L’incontro di questa mattina – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Terni MAURO FRANCESCHINI, – è stato molto utile, oltre ad essersi svolto in un clima di grande collaborazione ed unità di intenti. Il confronto e la partecipazione tra il Comune di Terni e Confartigianato Imprese Terni è fondamentale in un momento di scelte difficili e di un quadro economico complesso, sia per le Imprese che per gli Enti Locali. Il confronto si è soffermato su questioni relative alle deleghe di competenza dell’Assessore”.

Confartigianato Imprese Terni