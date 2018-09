Sede del Parco Marturanum di Barbarano Romano intitolata al bagnorese Giulio Lucidi

NewTuscia – BAGNOREGIO – “La mem oria di un grande uomo e amico come Giulio Lucidi onorata con l’intitolazione a lui, questa domenica 9 settembre, della sede del Parco Marturanum di Barbarano Romano. Un gesto bello, una decisione di cui mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale di Barbarano.

Giulio, purtroppo prematuramente scomparso, ha saputo rappresentare tanti valori nella sua vita. Uomo del dialogo, della mediazione, appassionato della politica che punta sempre a costruire miglioramento per il territorio.

Ha ricoperto per la Democrazia Cristiana diversi incarichi e con molti di noi ha vissuto intere giornate a ragionare di prospettive e futuro. Sempre leale, cortese, un mite. Con tutte le caratteristiche apprezzabili di chi ha un carattere capace di conciliare, di evitare e disinnescare lo scontro.

L’intitolazione al suo nome di un luogo così importante come la sede del Parco Marturanum – che sono convinto avrà un grande sviluppo turistico perché le sue capacità attrattive sono importanti e ancora tutte da cogliere – è per me occasione di ricordare un amico”.

Così il sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti.