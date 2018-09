Miss Italia 2018: il Lazio conquista quattro titoli nazionali

NewTuscia – VITERBO – Sono stati assegnati ufficialmente oggi a Jesolo i titoli nazionali abbinati agli sponsor del 79’ concorso nazionale Miss Italia, che hanno visto le concorrenti laziali autentiche protagoniste. Sono quattro infatti le fasce da loro conquistate, sulle quattordici messe in palio, con la romana Nicole Ceretta (Miss Roma) capace di vincerne due: Miss Diva e Donna e Miss Candy. Alla frusinate Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio) è andata la fascia di Miss Interflora, alla tarquiniese Chiara Bordi (Miss Etruria) quella di Miss Ethos.

Ecco la lista completa:

Miss Interflora – Marta Valentini

Miss Candy – Nicole Ceretta

Miss Diva e Donna – Nicole Ceretta

Miss Ethos – Chiara Bordi

Miss Equilibra – Fiorenza D’Antonio

Miss Miluna – Noemi Rizzo

Miss Rocchetta Bellezza – Giulia Auer

Miss Loves Nature – Erika Nicolosi

Miss Sorriso Daygum – Marta Murru

Miss Piazza Italia – Carlotta Maggiorana

Miss Kissimo – Antonietta Fragasso

Miss Tv Sorrisi e Canzoni – Carlotta Maggiorana

Miss Cinema – Martina Iacomelli

Miss Sport – Marta Murru

E non è finita qui, perche ci sono ancora in palio i titoli di Miss Eleganza – ideato nel lontano 1950 per Sofia Loren, che sarà assegnato venerdì 14 settembre alle ore 11 nel corso della conferenza stampa di presentazione delle due serate TV – e ovviamente quello di Miss Italia 2018.

Le tre rappresentanti laziali parteciperanno ora alle finalissime, in programma per la prima volta a Milano – da domani al 17 settembre – negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione delle due serate tv, il 16 e il 17 settembre, in onda su La7 e presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

(Marta Valentini)

Importantissimo sarà come sempre il televoto, ossia i voti che le nostre ragazze otterranno dalle telefonate.

I numeri da chiamare non sono ancora stati resi noti, mentre si conoscono già i numeri di gara.

Di seguito delle brevi schede delle concorrenti laziali:

CHIARA BORDI N. 08

18enne di Tarquinia, capelli neri, occhi marroni, alta 175 cm,

deve frequentare il 5° anno di liceo classico, pratica canottaggio e windsurf e ama suonare la chitarra. Il suo sogno è quello di diventare Miss Italia!

Chiara Bordi, ha gareggiato con una protesi alla gamba sinistra, dimostrando un grande coraggio e forza di volontà.

MARTA VALENTINI N. 16 ,

20enne di Frosinone, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.

NICOLE CERETTA N. 30 ,

18enne romana dell’EUR, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella.

Alle nostre rappresentanti l’augurio di conquistare la corona di Miss Italia, dopo il successo del 2015 di Alice Sabatini, la miss dei record.