Matteo Verri è della Vigor Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – A poche ore dall’insidiosa trasferta sul terreno di gioco di Tolfa valida per la seconda giornata del Girone A Campionato regionale di Promozione, la Polisportiva Vigor Acquapendente mette a segno un nuovo ed interessante colpo di mercato. Vestirà la maglia gialloblù l’attaccante Matteo Verri , proveniente dalla scorsa sfortunata stagione in Promozione culminata con la retrocessione in Prima Categoria di San Lorenzo Nuovo.

Pedigree importante per il nuovo puntero che a partire dal 2008 ha stabilmente orbitato tra Serie D e Promozione dei Campionati dell’Italia peninsulare: Usd Castelsardo calcio, Taurisano calcio, Squinzana calcio, Pro Italia Galtaina, Racale Calcio, Aurora Marconia, Pro Italia Galatina, Fragagnano calcio, ASD Salento Football, Tricase, Asd Casalbordino.