De Angelis – Orsomando intervengono: “La frana sulla Settevene Palo? Presentata denuncia all’area metropolitana”

NewTuscia – CERVETERI – Premettiamo di essere fermamente convinti che negli ultimi anni (troppi anni) siano state seguite politiche, a livello locale da parte di questa Amministrazione comunale, colpevolmente sbagliate e che temiamo che quello che adesso la natura ci presenta sia solo il preambolo di un conto salatissimo da pagare. Stendiamo poi un velo pietoso sulle risposte e azioni di un Sindaco nonché Consigliere Metropolitano (oggi forse impegnato in altri lidi e probabilmente con problemi di identità politica), che sino a poco tempo fa “cavalcava” con vemenza politica “elettoralmente” parlando, a destra e a manca, proposte di finanziamento per il rifacimento di quella stessa strada provinciale oggi “bersagliata” dalla frana del 07 settembre scorso.

E’ vero, l’Amministrazione Comunale non ha competenza sulle strade provinciali ma è altrettanto vero che quella stessa Amministrazione Comunale ha la responsabilità ,se non proprio il “dovere” come il buon padre di famiglia, di controllare, vigilare, richiedere ed eventualmente denunciare se eventuali assenze di interventi urgenti e/o inadempienze altrui vadano a ledere o mettere a rischio l’incolumità della propria collettività caerite e quella di altri. E, invece, ecco che non vi sono risposte chiare e inequivocabili sullo stato dell’arte, sugli impegni assunti e le promesse fatte, ancora senza soluzioni, sui provvedimenti che si intendono adottare a tutela anche della “sicurezza stradale”. Già perché “Sicurezza Stradale”, non significa solo Autovelox ,tanto cari a questa amministrazione, ma anche, asfaltatura del manto stradale a regola d’arte, regimentazione delle acque piovane nelle adiacenze delle strade (cunette), salatura nei periodi invernali, sfalcio dell’erba in prossimità della segnaletica stradale, manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, la messa in opera di rotatorie di dimensione adeguate al flusso veicolare ( senza cordoli rialzati) , controllo del geomorfologico del territorio,ecc. Stessa cosa vale per l’amministrazione Provinciale che forse dovrebbe muoversi con anticipo ed in maniera diversa, perchè tutti gli eventi piovosi o nevosi che vengono definiti di carattere Straordinario ormai sono di carattere Ordinario e si presentano ogni anno e non possiamo di certo aspettare che”ci scappi il morto” prima di intervenire adeguatamente in merito.

Ed è per questo che abbiamo ritenuto necessario, se non indispensabile, presentare un dettagliato ESPOSTO DENUNCIA all’Area Metropolitana e a tutte le Autorità, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, chiedendo con forza di porre in essere ogni immediato provvedimento di intervento per il ripristino e messa in sicurezza completa della strada al fine di evitarne la chiusura e creare disagi anche a chi ha la necessità di recarsi nei più vicini ospedali di Bracciano e del bambino Gesù di Palidoro oltre che rapide azioni volte a ripristinare la sicurezza stradale. Vogliamo anche la verifica delle precise responsabilità in merito e ci siamo permessi, ascoltando alcuni cittadini, di richiedere la valutazione, quale soluzione tampone, di una strada(forse interpoderale) che gli abitanti locali chiamano “Strada di Monte Abatone” il cui percorso “aggira” l’area interessata dalla frana. Ovviamente non è mettendo le pezze a colori che si risolvono i problemi. Serve uno studio accurato, sono necessari lavori imponenti e di lungo periodo per scongiurare i pericoli e restituire al nostro territorio tutto quello che, nel corso del tempo, gli è stato tolto, sul piano della sicurezza per i residenti e dell’immagine per i turisti ma è sicuramente un azione concreta per evitare un ulteriore e inqualificabile deterioramento, nel silenzio generale ,proprio perché superare gli ennesimi esempi di inerzia e superficialità amministrativa diventa ora una priorità senza ulteriori “vuoti di memoria” che potrebbero diventare assai costosi.

Aldo De Angelis

Consigliere Comune di Cerveteri

Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri