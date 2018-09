Convocato il “Tavolo del latte” incontro tra regione, produttori, associazioni e industrie per rilanciare la filiera della qualità

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – Si è tenuto recentemente presso la regione Lazio il” Tavolo del Latte”, convocato dall’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, alla presenza di tutte le associazioni di categoria, dei produttori e delle industrie di trasformazione coinvolte nel settore zootecnico.

Al centro la strategicità degli obiettivi del progetto Filiera: la promozione della qualità e della territorialità, intesa come patrimonio ambientale e paesaggistico, del latte laziale; la sicurezza alimentare, in termini di benessere degli animali da un lato e tracciabilità del prodotto dall’altro; il concetto di “cultura del latte e dei suoi derivati”; la promozione di un rapporto diretto di conoscenza produttore-consumatore.

Ribaditi una serie di impegni per: 1.rilanciare e veicolare la campagna di comunicazione della Filiera del Latte; 2.organizzare desk informativi all’interno degli spazi istituzionali previsti nelle fiere e negli eventi del piano regionale di promozione agroalimentare; 3.organizzare educational tour per giornalisti di testate nazionali e riviste settimanali e mensili e per gli influencer Instagram, con particolare attenzione ai foodblogger; 4.collaborare all’individuazione di un testimonial per dare particolare efficacia alla campagna; 5. organizzare la Giornata del Latte, durante la quale, con operatori del settore scienziati della nutrizione, sportivi e rappresentanti istituzionali, si affronti in modo completo e dettagliato il tema del latte, della sua qualità e delle sue importanti proprietà nutritive.

“Siamo consapevoli, ovviamente, che il prezzo del latte sia determinato da dinamiche di mercato, nazionali e internazionali, ma siamo altrettanto consapevoli dell’utilità di continuare a metter in campo azioni positive. È indubbia l’importanza strategica del settore zootecnico per la nostra regione. Avere seduti attorno allo stesso tavolo tutti i protagonisti interessati è l’unico modo per poter compiere i passi utili a superare la crisi, dovuta da una parte all’aumento dei costi e della competitività e dall’altra al calo dei consumi. La Regione Lazio conferma oggi il proprio ruolo di istituzione garante della Filiera del Latte, nata – lo ricordiamo – per la prima volta in Italia proprio nel Lazio con la precedente Giunta Zingaretti, sostenendone azioni e finalità” – il commento dell’assessore Onorati.