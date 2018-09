Concerto per la conclusione dell’ Anno Giubilare del Duo Daniela e Raffaella Sabatini a “Viterbium in Musica”

NewTuscia – VITERBO – L’ ormai internazionalmente noto Inno Giubilare “Patto d’ Amore” intonato dalle sue autrici, le sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini a cui si è unita l’ esecuzione corale del pubblico presente a Viterbo alla Sala Mendel ha sancito il grandissimo successo del concerto del Duo “Ut Unum Sint – Strumenti di Pace” che ha così brillantemente concluso l’ intensa ed ampia programmazione estesa per l’ intero Anno Giubilare di “Viterbium in Musica – I Concerti celebrativi del Giubileo della Diocesi di Viterbo”, la rassegna ideata e diretta dalle stesse sorelle Sabatini quale unica iniziativa artistico-musicale realizzata in onore della Madonna della Quercia, del Patto d’ Amore e della santità nel Viterbese durante l’ Anno Giubilare Diocesano indetto da Papa Francesco ed al contempo impresa memorabile nel suo genere nella storia della musica, della cultura e della fede di Viterbo, della Tuscia e dell’ intero panorama mondiale.

Un pubblico attento, commosso ed entusiasta ha tributato autentiche ovazioni alla prima esecuzione mondiale dell’ ampia composizione “Patto d’ Amore” scritta con fertile

creatività e rara quanto efficace capacità descrittiva dalla pianista, compositrice e musicologa Daniela Sabatini con cui l’ autrice ha culminato la sua Trilogia “La Madonna della Quercia ed il Patto d’ Amore” un autentico “unicum” compositivo espressamente scritto per il Giubileo Diocesano e comprendente la “Messa Giubilare in onore della Madonna della Quercia” e l’ ampio affresco musicale “I miracoli della Madonna della Quercia” che il 20 settembre 2017 ha inaugurato la straordinaria serie di concerti ed eventi di “Viterbium in Musica” che fino al 7 settembre 2018 ha presentato il seguente calendario di concerti tutti con prime esecuzioni mondiali di composizioni di

Daniela Sabatini eseguite dal Duo “Ut Unum Sint – Strumenti di Pace”.

Da segnalare inoltre, sempre nell’ àmbito di “Viterbium in Musica”, i Concerti Preludio e Posludio dedicati al Ciclo degli Affreschi del Chiostro della Ss. Trinità a Viterbo ed il concerto “Omaggio a Viterbo – La Città dei Papi” che dà inoltre il nome alla rassegna ideata e diretta dalle sorelle Sabatini che, dato il grande successo ottenuto ed a generale richiesta di pubblico, proseguirà dal 30 settembre a Viterbo sempre alla Sala Mendel.

20 settembre Concerto Inaugurale

“La Madonna della Quercia e il Patto d’ Amore”

14 ottobre “Vita e miracoli di S. Rosa da Viterbo”

4 e 5 novembre “Doctor Seraphicus – S. Bonaventura da Bagnoregio”

9 dicembre (Bagnoregio) “Legenda Major” di S. Bonaventura

24 dicembre Concerto di Natale ”La Natività nella

musica dei Santi”

28 gennaio “Passio Sancti Valentini et Hilarii”

Beato Domenico Bàrberi e Beata Maria

Gabriella Sagheddu

24 febbraio “Passio Sancti Sixti et Laurentii”

8 aprile “La Divina Misericordia nel genio

femminile della Santità nel

Viterbese” (S. Corona, S. Eudossia, S.

Elisabetta d’ Ungheria, S. Rosa da Viterbo, S. Giacinta Marescotti,

Beata Francesca da Viterbo, S. Rosa Venerini, S. Lucia Filippini,

Venerabile Maria Colomba da Bagnaia, Venerabile Lucia Burlini da

Piansano)

28 maggio Concerto per la Solennità di Maria

Ss. Liberatrice

“Messa Giubilare in onore della

Madonna Liberatrice”

9 e 17 giugno “Doctor Speculativus – il Beato

Giacomo da Viterbo”

24 giugno “Omaggio a Viterbo, la Città dei Papi”

8 e 15 luglio “I Fioretti di San Crispino da Viterbo”

29 luglio “Fiori di Santita’ nel Viterbese”

(la Madonna del Fiore ad Acquapendente, S.

Amanzio a Vitorchiano, S. Flaviano a Montefiascone, S. Vivenzio di

Blera, S. Francesco d’Assisi a Tuscania, S. Procolo a Lubriano, S.

Agnese di Montepulciano a Proceno, Egidio da Viterbo, Servo di Dio

Cardinale Pietro La Fontaine, Cardinale G. F. Gambara e Santi e Beati

in pellegrinaggio alla Madonna della Quercia)

8 agosto “I Santi Martiri tuscanesi – SS. Secondiano,

Veriano e Marcelliano”

15 agosto “ Messa Giubilare in onore della

Madonna della Quercia”

21 agosto (Bagnoregio) “Leggenda di S. Ildebrando da Bagnoregio”

7 settembre “Patto d’ Amore”