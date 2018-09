Cimiteri comunali di Perugia, la posizione dell’assessore Waguè

NewTuscia – PERUGIA – “Mai come adesso riceviamo complimenti per la cura e la manutenzione dei 54 cimiteri comunali -ha sottolineato l’Assessore Wagué a margine dell’approvazione, in consiglio comunale, dell’ordine del giorno della consigliera Pd Erika Borghesi- senza tralasciare il cimitero ebraico, che abbiamo trovato in stato di abbandono e che abbiamo recuperato, ricevendo i ringraziamenti di tutta la comunità ebraica e del Rabbino capo di Roma.”

Come ha tenuto a precisare ancora l’assessore, importanti investimenti sono stati fatti per la ripavimentazione dei viali cimiteriali, il consolidamento delle strutture perimetrali, la sostituzione di alberature pericolose, la cura e la manutenzione del verde.

“Ogni volta -ha proseguito- che riceviamo una segnalazione da parte di un cittadino il dirigente Fabio Ricci e la Servizi associati si attivano prontamente per risolvere la problematica segnalata. Continuiamo a monitorare in maniera costante lo stato dei cimiteri e siamo pronti ad accogliere le segnalazioni perchè è nostra intenzione continuare a migliorare ancora la situazione.”