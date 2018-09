Bolkestein, Battistoni sul ministro Toninelli

NewTuscia – ROMA – E’ proprio una giornata “no” per il Ministro Toninelli che oggi prende solo cantonate. La sua idea di inserire una “piccola norma” che obbliga gli stabilimenti balneari a mettere all’ingresso il cartello per avvisare i bagnanti del loro diritto ad accedere gratuitamente alla spiaggia, ne è la prova provata. Ricordo al Ministro infatti che per legge, la L. 206/2006 se volesse approfondire, sancisce già questo diritto. Piuttosto, fra una cantonata e l’altra potrebbe iniziare a fare qualcosa di buono, anche per gli stessi stabilimenti, come provvedere alla loro difesa dall’attuazione della cosiddetta Bolkestein. Se vuole dei buoni consigli, comunque, noi di Forza Italia siamo sempre disponibili ad indicargli di cosa ha veramente bisogno il Paese”

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.