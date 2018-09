Anci, i sindaci sul piede di guerra per il ripristino integrale dei finanziamenti programmati

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Sul taglio delle risorse per finanziare i progetti della Riqualificazione delle Periferie i comuni italiani sono sul piede di guerra. Al comune di Viterbo erano stati assegnati 17 milioni di Euro.

Pronti a restituire le fasce tricolori, per protesta, o a sospendere la partecipazione alle conferenze unificata e Stato-Città. I sindaci pretendono si rispetti il patto stipulato con ciascuno di loro durante una cerimonia ufficiale lo scorso dicembre a Palazzo Chigi.

Si mobilitano in difesa del “bando periferie”: 1,6 miliardi di risorse garantite dal governo a 96 progetti di riqualificazione nel 2017, e svaniti attraverso il Milleproroghe ad agosto scorso.

La protesta è unanime, al di là di collocazione geografica delle 326 città coinvolte o del colore politico di chi le amministra, come hanno ribadito, 25 sindaci a Montecitorio : prima in audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, riunite, e poi in conferenza stampa.

Davanti ai deputati e poi ai giornalisti il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha parlato senza mezzi termini di “barricate” qualora, durante il dibattito in corso alla Camera, non fossero ripristinati i fondi. “Useremo – ha ammonito Decaro – tutti gli strumenti politici e giuridici a nostra disposizione a partire dal non presentarsi in Unificata nella riunione del prossimo giovedì e dai ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale.

I 326 Comuni con i loro 19 milioni e 800 mila residenti rappresentano un terzo degli italiani. Noi abbiamo preso impegni con i cittadini ma anche con progettisti e imprese che in alcuni casi stanno già realizzando le opere pubbliche in quelle aree periferiche dove c’è maggior disagio economico e sociale. Aree dove tutti dicono si concentrano le fragilità del nostro paese: il bando periferie era l’occasione, dopo quarant’anni, di riqualificarle, di tessere un filo tra cittadini, di fare comunità”.

La misura da 1,6 miliardi di euro ne vale in totale 2.7: a un miliardo e cento milioni ammontano infatti i cofinanziamenti pubblici e privati. Il valore generato da questi interventi è stato calcolato dall’Anci intorno ai nove miliardi di euro. Inoltre, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti di 39 delle 96 amministrazioni locali coinvolte, è stato verificato che sono stati contrattualizzati impegni per 42.717.919 euro.

“Confidiamo – ha concluso Decaro – che il patto di reciproca collaborazione che dovrebbe guidare sempre le istituzioni con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini, non resti inascoltato. Ma se così non fosse noi sindaci siamo pronti a presentarci a Palazzo Chigi e a consegnare le nostre fasce tricolori, simbolo che tiene insieme il Paese da Nord a Sud. Sfileremo noi rappresentanti delle istituzioni più vicine ai cittadini, i Comuni. Ma dietro di noi avremo, idealmente, tutti e venti i milioni di italiani ai quali si vuole rubare la speranza di vivere in città e paesi migliori”.

L’amministrazione dell’allora sindaco Michelini aveva previsto che “la maggior parte degli interventi avrebbero riguardato il Poggino col prolungamento dell’asse di viale dell’Industria fino alla ex fiera per fare un anello con la Cassia e poi tutta la ristrutturazione anche coi parcheggi intelligenti. Ancora il centro per la ricerca che mette insieme aziende e università e l’edificio nuovo per la scuola materna e le elementari di Villanova.

Ricordiamo che il comune di Viterbo – classificatosi al 91 posto nel Primo bando di assegnazione – aveva illustrato nel febbraio 2017 la realizzazione dei progetti di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per un importo complessivo di 17 milioni di Euro.

“La riqualificazione delle periferie riguarda in particolare il Poggino, passando per Santa Barbara. Dodici gli interventi individuati, che avranno effetto moltiplicatore”. In particolare era stato illustrato il progetto della pista ciclabile per 2.500.000 di euro, che dovrebbe partire dal Quartiere di Santa Barbara con la previsione della riqualificazione di strade, parcheggi e verde.

I programmi nazionali dedicati all’attuazione “strategica” e irrimandabile della “Riqualificazione urbana”, nei Centri storici come nelle periferie rappresentano una condizione imprescindibile dello sviluppo e della qualità della vita delle nostre città.

Il finanziamento era finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita’ di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita’ sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.