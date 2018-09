Morto a Parigi il viterbese Alessandro Carnevali

NewTuscia – VITERBO – Il ristoratore viterbese Alessandro Carnevali è stato trovato morto nella sua casa a Parigi mercoledì notte. Trasferitosi nella capitale francese 4 anni fa, il proprietario del D-White a piazza delle Erbe aveva aperto oltralpe altri tre locali.

Carnevali aveva 45 anni e le cause della morte non sono ancora sicure; sembrerebbe essere stato colto da un malore, forse infarto o ictus, ma la polizia francese ha stabilito un’autopsia.

In Italia ha lasciato la ex moglie e il figlio. Il giorno successivo si sarebbe recato a Viterbo, ora lo attendono i funerali nel capoluogo, luogo in cui la famiglia vorrebbe celebrarli.