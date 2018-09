Il Senatore Battistoni sull’evento “Nepiccante”

NewTuscia – NEPI – “Ieri ho partecipato alla manifestazione “Nepiccante”, che, anno dopo anno, fa accendere i riflettori su Nepi, come perfetto scenario per stand di degustazione e illustrazione delle numerose proprietà benefiche del Peperoncino. Sono eventi come questo, promossi dalla cittadinanza, che contribuiscono a mantenere vivo l’interesse e la curiosità verso i centri più piccoli del nostro territorio. Credo sia necessaria la vicinanza delle Istituzioni, per certificare l’impegno dei cittadini e delle amministrazioni comunali a migliorare l’offerta culturale delle proprie realtà.

Desidero ringraziare pubblicamente il Consigliere Annalisa Arcangeli per l’invito e gli organizzatori di questo evento, l’azienda agricola Litta, che meritano un plauso per la dedizione con cui, da alcuni anni, portano avanti questa iniziativa che, grazie alla collaborazione di ristoranti e bar che, per l’occasione, servono menù e cocktail a base di peperoncino, in breve tempo, è diventata un “cult” nelle agende di appassionati e amanti degli appuntamenti enogastronomici”.

Così in una nota, Il Senatore Francesco Battistoni