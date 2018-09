Sabato 8 e domenica 9 settembre, una raccolta firme del Coordinamento Lega Cerveteri per sostenere Matteo Salvini

NewTuscia – CERVETERI – Siamo felici di annunciare ai tutti i sostenitori della Lega e di Matteo Salvini che sabato 8 e domenica 9 settembre 2018, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, ci troveranno nuovamente in via Settevene Palo n. 91 a Cerveteri, nei pressi di Mondo Risparmio e Aestetic (è possibile trovare l’indirizzo su Google Maps: https://goo.gl/maps/8HetmiA5zoL2 ).

Siamo pronti a dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà al Ministro degli Interni, cui la Procura di Palermo ha notificato da pochi minuti l’avvio delle indagini. Il Ministro è sereno, lo ha appena comunicato con un video in diretta.

Matteo Salvini sta coraggiosamente portando avanti il mandato degli elettori, un compito gravoso visto che si contrappone alle precedenti scelte legislative. Scelte dei precedenti governi PD che erano state estremamente soccombenti rispetto la visione di rispetto ed educazione che sta impostando Salvini, in un governo Lega-M5S.

Per questo dedicare tre minuti alla firma di un vostro sostegno a chi, per la prima volta in tanti anni, mantiene le promesse fatte in campagna elettorale, con alto senso del dovere, sono necessari e divengono un atto di stima e fiducia reciproca. Un nuovo patto tra la politica ed i cittadini all’insegna del buonsenso e del cambiamento.

Domenica se il tempo lo permette saremo anche davanti il supermercato Coop (zona Mattei) dalle 9.00 alle 13.00. Ci raggiungerà per un saluto ai suoi elettori il Consigliere Regionale Daniele Giannini. Vi aspettiamo.

Questo è l’unico coordinamento a Cerveteri ed è quello autorizzato alla raccolta firme.

Grazie.

Il coordinamento Lega – Salvini Premier Cerveteri