Montefiascone, perdita d’acqua a Poggio della Frusta

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Una perdita di acqua ben nascosta e un problema risolvibile in poche ore è diventato un calvario per 100 persone in località Poggio della Frusta.

Questo è accaduto pochi giorni fa a Montefiascone: i cittadini segnalano la mancanza di acqua nelle loro case e avvisano gli enti preposti, l’ente gestore del servizio idrico entra in azione non appena viene presa in considerazione la segnalazione mandando una squadra sul posto.

I tecnici pensavano ad un intervento veloce, ma purtroppo non é stato così: seguendo la conduttura fino ad un dato punto, non sono riusciti a vedere dove fosse la perdita. Girando in lungo e in largo, di giorno e di notte non riuscivano a capire da dove provenisse, sembrava proprio che l’acqua sparisse nel nulla.

Allora hanno richiesto l’intervento di un’autobotte, considerando che si stava prolungando nel tempo la ricerca del danno e la successiva riparazione.

Fortunatamente i cittadini hanno collaborato in modo positivo e hanno aiutato i tecnici fino a quando la proprietaria di un terreno si è accorta della tantissima acqua che era nel suo campo; ha avvertito i tecnici che si sono recati nel posto e da li sono risaliti fino al guasto della conduttura che era dentro una cunetta e l’acqua rimaneva dentro la stessa ben coperta dalla folta vegetazione.

Una volta trovato il guasto è stata effettuata subito la riparazione e le condutture hanno di nuovo portato acqua nelle case dei cittadini, rimasti alcuni giorni senza.

Chiedono ora maggiore attenzione e prontezza nel segnalare guasti e perdite per essere pronti ad andare in contro a possibili disagi.