Montalto di Castro, successo alla giornata del microchip gratuito

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è svolta sabato mattina la “Giornata del Microchip gratuito” a Montalto di Castro. A piazza Carlo Alberto dalla Chiesa tanti i partecipanti che hanno portato il proprio cane per rispondere alle richieste legislative e che prevedono la registrazione all’anagrafe canina.

«Una seconda edizione – commenta l’assessore al patrimonio Giovanni Corona – che ha visto tantissima partecipazione. In questi anni, sia nella gestione del canile comunale che nell’organizzazione di queste iniziative a favore degli amici a 4 zampe, è stata sempre molto intensa e proficua la collaborazione con la Asl. Per questo – conclude – e per la giornata del microchip in particolare, ringrazio il dottor Giancarlo Nicolai, l’ufficio patrimonio, i volontari che hanno collaborato e gli studi veterinari di Montalto e Pescia che si sono messi a disposizione gratuitamente in sostegno dell’iniziativa».