Luca Profili su Radio Italia Anni 60 Roma

NewTuscia – BAGNOREGIO – Il vicesindaco di Bagnoregio Luca Profili ha preso parte ad un’intervista di Radio Italia Anni 60 Roma per parlare di Bagnoregio e Civita.

La città che muore infatti sembra aver acquistato vita con lo sviluppo del turismo nella zona dopo l’introduzione di un ticket di ingresso al borgo, arrivando, a dispetto delle critiche ricevute, già il mese successivo, giugno del 2013, ad un raddoppio delle visite raggiungendone quarantamila; per quest’anno si prevede addirittura il milione di presenze.

La vita è cambiata anche per i bagnoresi che nei weekend di alcuni periodi come Pasqua, si trovano con ingressi paganti che raggiungono anche 13 milioni, dovendo anche far fronte a problemi relativi al parcheggio e all’organizzazione in generale.

Bagnoregio invece set cinematografico, grazie a Civita Cinema si è ripresa la tradizione degli anni passati che hanno visto protagonisti nella città attori del calibro di Totò e Sordi, registi come Fellini e il concittadino Tornatore. Solo nell’ultimo anno hanno girato a Civita Lazzaro felice, Questione di karma e Puoi baciare lo sposo.

Ma i traguardi raggiunti non finiscono qui: a breve Bagnoregio diventerà città cardio protetta e la collaborazione con il comitato Croce Rossa a Natale, periodo in cui il ricavato gli viene donato interamente dato che molte persone disabili hanno potuto raggiungere Civita grazie ai mezzi della Croce Rossa, a portato all’installazione dei nuovi totem sia defibrillatori e chiamate di emergenza, che videosorveglianza.

I prossimi passi prevedono la riattivazione del centro storico di Bagnoregio, con il Museo del Cinema e un parco avventura.

Un saluto da parte della radio al sindaco Francesco Bigiotti per il magnifico lavoro svolto finora, non ultimo l’aver portato la sua città nella lista di quelle con meno pressione fiscale grazie all’abolizione di tutte le tasse comunali. I cittadini hanno un ottimo rapporto con l’ente comunale.

Video: https://www.facebook.com/profili.luca/videos/10212990454384584/?t=1