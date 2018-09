La Viterbese perde 2-1 in amichevole a Gubbio in attesa del campionato che verrà

Maurizio Fiorani

NewTuscia-GUBBIO-La Viterbese-Castrense di Mr.Giovanni Lopez perde in amichevole 2-1 sul campo del Gubbio.

Allo stadio Barbetti di Gubbio si sono affrontate i rossoblù umbri del Gubbio con i gialloblù della Viterbese-Castrense in una gara amichevole tra due compagini che saranno impegnate nel prossimo campionato di serie C, ma ancora non conoscono in quale girone saranno inserite, visto lo slittamento del campionato dovuto alla lunga querelle inerenti ai ripescaggi in serie B. Si è trattato di un test valido per tenere la squadra allenata in vista dell’inizio ormai imminente del campionato.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo sul rettangolo di gioco dello stadio Barbetti.

GUBBIO: Battaiola, Benedetti, Marchi, Casiraghi, De Silvestro, Tavernelli, Ricci, Espeche, Tofanari, Piccinni, Pedrelli.

A disposizione di Mr. Alessandro Sandreani: Marchegiani, Montanari, Lo Porto, Paolelli, Nuti, Malaccari, Conti, Schiaroli, Conti, Battista, Plescia, Campagnacci.

VITERBESE-CASTRENSE : Forte, De Giorgi, De Vito, Baldassin, Atanasov, Sini, Polidori, Bovo, Ngissah, Palermo, Vandeputte.

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Micheli, Otranto, Perri, Pacilli, Cenciarelli, Molinaro, Messina, Rinaldi, Valagussa, Milillo, Schaeper, Roberti, Svidercoschi.

Marcatori: Al 12° del primo tempo De Silvestro (Gubbio), al 28° della ripresa Plescia (Gubbio), al 31° della ripresa (su calcio di rigore) Roberti (Viterbese-Castrense)

Arbitro: Angelucci Luca di Foligno.

Assistenti: Stringini Davide di Avezzano e Camilli Stefano di Foligno.

La Viterbese è uscita battuta dal “Barbetti” di Gubbio. I gialloblù hanno perso per 2-1 l’amichevole di precampionato più impegnativa di questa lunga e pazza estate calcistica, contro una valida avversaria militante nella stessa categoria.

Un battuta d’arresto indolore che è servita, che è servita a ritrovare, la massima concentrazione ed il convincimento in tutto lo staff tecnico e societario gialloblù, che nulla sarà facile nel prossimo campionato serie C, che sta per iniziare, specie se nel girone C quello meridionale, dove dovrebbe essere inserite la Viterbese-Castrense. Senza contare che la squadra in queste gare allenandosi acquisisce una migliore condizione fisico ed atletica importante per affrontare questo avvio di stagione, mentre per quanto concerne il neo acquisto l’attaccante ex Lecce Saraniti, oggi non era presente ne in campo ne in panchina .

A Gubbio si è vista una Viterbese-Castrense non è stata particolarmente brillante nella prima frazione di gioco, dove è andata in svantaggio dopo appena 12 minuti di gioco per un rete realizzata dal rossoblù De Silvestro.

I gialloblu nella ripresa, sono sembrati più reattivi e si sono riversati nella metà campo dei padroni di casa alla ricerca del pareggio non riuscendoci anche per una buona dose di sfortuna, ne sono testimonianza i ben due pali colpiti prima di subire la rete del raddoppio dei rossoblù con Plescia al 74°.

Sul risultato di 2-0 la reazione dei ragazzi di Mr. Lopez è stata forte ed al 76° di gioco sono riusciti ad accorciare le distanze grazie ad un calcio di rigore trasformato dall’attaccante ex Ostia Mare Roberti.