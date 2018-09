Intervista al Rettore dell’Ente Ottava Medievale Giovanni Primavera

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Abbiamo rivolto alcune domande al Rettore dell’Ente Ottava Medievale Giovanni Primavera, per un primo bilancio della quarantasettesima edizione dell’Ottava di Sant’Egidio 2018.

Al momento dell’Elezione a Rettore hai dichiarato che la nuova giunta esecutiva avrebbe lavorato per una maggiore presenza dell’Ente in tutto l’arco dell’anno nella vita della città e per una riconsiderazione di una delle più consolidate manifestazioni rievocative del Lazio. Come avete attuato questi intendimenti e quali sono le caratteristiche salienti della quarantasettesima edizione?

L’Ente deve, certamente, essere attivo non solo durante le rievocazioni storiche dell’Ottava, ma deve essere il motore propulsivo di molte attività culturali e di intrattenimento nel corso dell’intero anno.

Questa giunta ha iniziato ad operare da poco tempo, ma credo che tutti i membri abbiano ben chiaro il proprio compito. Il nostro principale obiettivo rimane l’organizzazione dell’Ottava de Santo Egidio che è una rievocazione medievale in onore del Santo Patrono e quindi siamo chiamati ad impiegare nel migliore dei modi le risorse, umane ed economiche, che ci vengono messe a disposizione per proporre un evento di alta qualità che possa distinguersi tra i tanti proposti.

L’edizione di quest’anno è la quarantasettesima edizione e questo la dice lunga sulla qualità degli eventi proposti. In un mondo caratterizzato da eventi mordi e fuggi, noi in quasi mezzo secolo siamo cresciuti e ci siamo consolidati dal punto di vista organizzativo.

Il programma che stiamo proponendo è ricco di eventi culturali, sportivi e naturalmente rievocativi e sarà conforme all’impronta storica che in questi anni ha caratterizzato la festa.

Partendo dalla scelta da parte: delle sette contrade, degli sbandieratori, degli arcieri storici e dell’Accademia dei Signori Disuniti di attuare un cambiamento nella continuità per ottenere dal volontariato il massimo della partecipazione e dell’impegno nella manifestazione che rappresenta il prestigio di Orte nella dimensione nazionale ed internazionale, quali ritieni che siano le prospettive di rilancio culturale della manifestazione, anche nella dimensione dello sviluppo turistico-culturale della città?

Volgendo lo sguardo verso il passato devo dire che sempre si sono attuate delle collaborazioni tra l’Ente, le sue parti e tutto il resto dell’associazionismo cittadino. Del resto l’Ente non è un’ entità avulsa dalle parti che lo compongono ma non è nient’altro che un coordinamento all’interno del quale tutte le parti sono rappresentate, nel Consiglio e nella Giunta che, se vogliamo fare un parallelo con la politica, risulta essere il governo dell’ Ente.

Questa nuova Giunta vuole partire da questo retroterra per arrivare ad una dimensione sempre più ampia, che coinvolga sempre più attivamente tutti i contradaioli, o meglio tutti i cittadini di Orte, naturalmente non solo del centro storico, per continuare a traguardare la festa come punto focale delle attività culturali del paese.

Parlando invece squisitamente del punto di vista della rievocazione ci siamo prefissati come punto di arrivo una ricostruzione filologica sempre più attenta al periodo storico del Medioevo.

L’organizzazione della manifestazione richiede senz’altro una capacità di gestire una miriade di contatti interni ed esterni all’Ente. Che tipo di rapporto avete instaurato con l’amministrazione del comune di Orte e la Regione Lazio, in particolare per promuovere l’immagine della città di cultura ed arte, insieme alle altre associazioni di promozione turistica?

Gestire una macchina organizzativa come quella che gestisce l’Ente non è semplice, abbiamo tuttavia instaurato con le altre associazioni e con il comune di Orte un rapporto di stima reciproca e di collaborazione. Per la buona riuscita degli eventi ci si deve sempre avvalere della collaborazione di tutte le parti in gioco, in particolare dell’Amministrazione Comunale. Infatti fin da subito ho espresso la volontà di creare un legame stabile di cooperazione reciproca.

Dobbiamo tutti essere consapevoli che l’immagine della città si valorizza solo con la crescita di tutte le realtà territoriali che devono essere frutto di una piena collaborazione tra esse che possa permettere di ottimizzare le risorse a disposizione. Purtroppo viviamo un momento in cui le risorse economiche scarseggiano sempre più.

Che valore attribuite alla qualificata serie di “Conferenze di palazzo Roberteschi” e l’intensa attività della Biblioteca specializzata dell’Ente Ottava Medievale.

Le conferenze che mensilmente vengono organizzate a Palazzo Roberteschi, sede dell’Ente, sono un valore aggiunto al già importante lavoro che essa svolge. Il carattere divulgativo degli incontri li rende piacevoli e mediamente seguiti da un gran numero di persone.

La biblioteca specializzata per il Medioevo e il Rinascimento, inserita nell’Albo degli Istituti Culturali della Regione Lazio, custodisce volumi in gran parte di argomento storico, e raccoglie tutta la produzione ultratrentennale del Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimento. La biblioteca è collegata al Sistema Bibliotecario Nazionale e attualmente più di quattromila libri sono già stati riversati nel sistema.

Il fatto che molti studiosi possano accedere ed accedono ai nostri libri tramite il Sistema Bibliotecario Nazionale ci rende orgogliosi e intendo dare continuità a questa attività per far in modo che la nostra raccolta di testi diventi sempre più importante numericamente e qualitativamente parlando.

L’organigramma dell’ Ente Ottava Medievale è il seguente:

Giovanni Primavera, contrada San Gregorio e Rettore dell’Ente; Segretario Generale Elisabetta Giannelli, contrada Porcini; Segretario amministrativo Gabriele Castri, contrada Olivola; i consiglieri Cinzia Marzoli, contrada Sant’Angelo; Federico Cecchini contrada San Sebastiano; Luca Gentili, contrada San Biagio; Francesca Salomoni, contrada San Giovenale; Marco Rossi, gruppo Arcieri Storici; Simone Madreperli, sbandieratori delle sette contrade; Nadia Proietti, Accademia dei “Signori Disuniti”

Sempre determinante è l’apporto di tanti contradaioli che costituiscono tradizionalmente il motore della rievocazione storica.

Sabato 8 Settembre

Ore 9:30

Ciclopedalata non agonistica in Mtb nelle campagne del contado di Orte organizzata dall’ associazione “Orte Greenway”. Partenza e ritorno in piazza della Libertà

Ore 17.30

Presentazione del libro “Tra Monti Cimini e Tevere. Forme dell’insediamento tra VI e XII secolo” dell’ archeologo ortano Dott. Giancarlo Pastura (Daidalos. Rivista Scientifica dell’ Università della Tuscia). Sala conferenze Palazzo Roberteschi

Ore 18.30

Apertura mercatino alimentare con prodotti tipici. Piazza delle Erbe

Ore 18:30

Apertura Accampamento militare medievale a cura della Compagnia “Opificium” e “Gruppo Arcieri Storici di Orte”. Terrazza giardino (Ex Giardinetti)

Ore 18.30

Apertura “Mercatino medievale arti, mestieri e didattica”. Piazza Belvedere

Ore 19.00

Spettacolo itinerante a cura de ”Il Buffone di Corte”, “Il folle Saverio” e “lo musico Psicofante”. Vie e piazze della Città

Spettacolo itinerante a cura degli artisti di “Ludika 1243”. Vie e piazze della Città

Spettacolo itinerante a cura del “Gobbo di Cicignano”. Vie e piazze della Città

Spettacolo itinerante a cura di “Vassago”. Vie e piazze della Città

Spettacolo itinerante a cura di “I Giullari del Diavolo”. Vie e piazze della Città

Ore 20.00

Apertura Taverne

Ore 22.30

Spettacolo “Lo principe e ‘ssabella” di Giuliana Cianchi a cura della Compagnia Teatrale “Scacco Matto”. Piazza della Libertà

Ore 23.30

“Li numeri de le 7 Contrade con Messer Egidio” gioco a premi offerti da “Zoo Agricola Fiore”. Piazza della Libertà