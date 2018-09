Faleria, un arresto in esecuzione di misura cautelare

NewTuscia – FALERIA – E’ stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Faleria in esecuzione di una misura cautelare di arresto, per scontare una pena di 11 mesi, un pregiudicato del luogo di 60 anni; la misura cautelare gli è stata inflitta a seguito delle numerose denunce e reati commessi in passato in materia di stupefacenti , e puntualmente segnalate dai carabinieri della stazione. Una volta tratto in arresto è stato tradotto nel luogo di detenzione per scontare la pena.