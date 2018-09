BioVendemmia 2018 Trebotti in Teverina, Vino, Arte e Cultura!

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Az. Agricola Trebotti – Castiglione in Teverina (VT)

16 settembre 2018 – dalle ore 8:00 alle ore 21:00

All’Azienda Biologica Trebotti, un’esperienza imperdibile tra i filari di vite carichi di frutti maturi con i più piccoli che avranno la possibilità di pigiare l’uva a piedi nudi!

Poi musica, prodotti tipici, degustazioni e un Instagram Contest, sono solo alcune delle novità di quest’anno!

IL PROGRAMMA:

Ore 8-12 BIOVENDEMMIA 🍇🍇

Chiunque potrà staccare qualche grappolo, riempire la propria cassetta e partecipare al lavoro della squadra.

Ore 10 LO SPUNTINO

Pane uva e noci.

Ore 11 c.a. LA PIGIATURA A PIEDI NUDI

(Riservata ai bambini).

Ore 12-14 IL PRANZO DI UNA VOLTA 🍽🍽

• “La Colazione di una volta” spaccatura a mano del prosciutto

• Antipasto col “Bignanello”, bignè salati con il cuore della Tuscia

• “I Primi del contadino” pasta alla vignorola col baffo, panzanella viterbese

• “I Secondi della tradizione” baccalà in umido al finocchietto selvatico, la grigliata di carne dei fratelli Stefanoni

• “I contorni” Pane e pomodori, ceci del solco dritto

• “Lolla Gelato” DiVino… da Bolsena, artigianale, bio e vegano

• Tutto accompagnato dai migliori vini Bio della Trebotti

Il pranzo sarà allietato dal “TRIO VOLPARA”, cantautorato italiano

Ore 15-18 BIOVENDEMMIA PHOTO CONTEST �

Il vostro ritratto nelle vigne. Un ricordo stampato in diretta, in palio la selezione dei nostri vini per la foto più votata su instagram. Fotografo Francesco Marano Ore 18-20 “VECCHI, INDIPENDENTI, BIO” 🍷🍷

Con Giampaolo Gravina assaggiamo vecchie annate di affascinanti vini biologici dei Vignaioli Indipendenti. Una degustazione sorprendente!

Nell’azienda inoltre,, la mostra itinerante “MOSAICALE” Demas 2018, percorso artistico dalla vigna alla cantina con le opere di Massimo De Angelis.

costo dell’evento, valido l’intera giornata, è All Inclusive 22€ o ridotto 11€

È necessaria la prenotazione allo 0761/1986704 oppure al 328/7279717

La Trebotti è l’azienda biologica dei tre giovani vignaioli, i fratelli Botti. Situata a Castiglione in Teverina nel cuore della Tuscia, tra Lazio, Umbria e Toscana. Alta qualità e Sostenibilità sono le mission dei tre Botti.

Per questo abbiamo realizzato molti progetti di ricerca e sperimentazione sull’ecosostenibilità quali, un biolago, un sistema di ecoappassimento, il comtaziendale, vini senza solfiti, la carbon footprint dei prodotti, tutto con la collaborazione del Ministero delle Politiche Agricole, Università della Tuscia, CREA di Arezzo.

L’azienda è stata premiata come tra le migliori giovani d’Italia.

“Giovani, Indipendenti, Bio!”

Sulle schede allegate e sui nostri link potete trovare altre informazioni www.trebotti.it

https://www.facebook.com/aziendabiologica.trebotti/