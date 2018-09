Auto si schianta in Piazza Fontana Grande: un ferito non grave

NewTuscia – VITERBO – Ieri sera, venerdì 7 settembre, intorno alle ore 19.15, una Toyota si è schiantata contro la fontana in Piazza Fontana Grande, a Viterbo. Non si conoscono ancora i motivi per i quali il conducente ha, con tutta probabilità, perso il controllo del mezzo, ma sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La persona alla guida dell’auto è rimasta ferita, ma in maniera non grave. Sul posto, due pattuglie di Polizia locale: una pattuglia antinfortunistica per i soccorsi, ed una ordinaria che era di pattuglia in zona al momento dell’incidente.

Sfortunatamente ci sono stati dei danni alla fontana: l’impatto con l’auto, molto violento, ha causato lo spostamento di un intero gradino della base. Nei prossimi giorni si procederà con le indagini per accertare l’entità del danno.

La Polizia locale ha inoltre provveduto a chiamare l’Ufficio Tecnico del Comune di Viterbo, che si è occupato di mettere in sicurezza l’area. Attualmente la fontana rimane transennata. Il sito appartiene infatti al patrimonio storico e artistico della città, quindi la segnalazione è stata prontamente inviata alle autorità competenti.