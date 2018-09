Il 15 ed il 16 settembre torna al Palamalè il “III Memorial Ugo Rotelli”

NewTuscia – VITERBO – Torna al PalaMalè il “Memorial Ugo Rotelli” giunto alla sua terza edizione ed ormai tradizionale appuntamento per gli appassionati di pallacanestro.

Dopo i due allenamenti-amichevoli fissati oggi alle ore 18,00 al PalaMalè e domani a Porano contro Orvieto, i ragazzi di Fanciullo scenderanno in campo sabato 15 e domenica 16 in quello che ormai da qualche anno è diventato il primo impegno ufficiale della stagione ed al quale parteciperanno Civitavecchia, finalista lo scorso anno per la promozione in Serie B e che sarà tra le certe protagoniste di questo 2018-2019, la neo promossa ed assai competitiva Pass Roma ed Orvieto, una delle migliori compagini della C umbra.

La Stella Azzurra-Ortoetruria scenderà in campo con il suo nuovo roster composto dai confermati Meroi, Rogani, Baldelli, Misino e Gasbarri, dai nuovi arrivati Di Gennaro, Provvidenza, Toselli e Saccomandi e dai giovani Piazzolla, Navarra e Telesca. Assente certamente il nuovo attesissimo e forte lungo Stefano Napolitano, che però dovrà attendere ancora qualche settimana per rientrare sul parquet causa l’infrazione subìta al gomito nel corso di uno dei primi allenamenti sostenuti.

Appuntamento quindi al PalaMalè il prossimo fine settimana per tifosi, appassionati ed amanti del basket, per vedere la prima uscita della nuova Ortoetruria e per ricordare Ugo Rotelli, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella basket della Tuscia, prima come giocatore della Libertas Viterbo e poi da allenatore della Garbini che sfiorò quella che sarebbe stata una storica promozione in Serie A.