Unitus, Open Day Polo Universitario di Civitavecchia

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 18 settembre, a partire dalle ore 09.00, presso il Polo Universitario di Civitavecchia sito in Piazza Verdi, 1 si svolgerà l’Open day durante il quale sarà presentata l’offerta formativa attivata per l’a.a. 2018/2019.

Tutti gli studenti delle scuole cittadine del comprensorio sono invitati a partecipare alla giornata, per avere informazioni sui corsi di laurea e sui servizi offerti dall’Università degli Studi della Tuscia. Sarà possibile in quell’occasione sostenere – gratuitamente – i test di ingresso ai corsi di laurea della sede, iscrivendosi al seguente link: https://moodle.unitus.it/test2018/registrazione/.

La sessione si terrà a partire dalle ore 09.00 ed è valida per l’a.a. 2018-19.

Le prove di accesso saranno precedute dai saluti dei Componenti del Consorzio Università per Civitavecchia: il Presidente della Fondazione CARICIV, dott.ssa Gabriella Sarracco, il Sindaco Antonio Cozzolino ed il Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, prof. Alessandro Ruggieri, delle Autorità Locali, unitamente ai Direttori dei dipartimenti DEIM e DEB.Il test di accesso è una prova che lo studente sostiene per perfezionare l’immatricolazione al corso di laurea. Non ha carattere selettivo e non preclude l’immatricolazione al corso di studio ma gli permette di valutare il proprio livello di preparazione generale.L’Offerta didattica attiva presso il Polo Universitario di Civitavecchia comprende due corsi di laurea triennale e due corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea triennale sono quelli di Economia aziendale (curriculum Economia del Mare e del Commercio Internazionale e curriculum Management) e Scienze Ambientali.

I corsi di laurea magistrale sono quelli di Economia Circolare e Biologia ed Ecologia Marina. L’offerta formativa della sede si è arricchita per l’a.a. 2018/2019 con l’attivazione del nuovo curriculum “Economia del mare e del commercio internazionale” nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia aziendale, e, a completamento, con il corso di laurea magistrale in Economia circolare (con i due curricula Green e Blue). Il corso di laurea magistrale possiede una peculiarità di alta specializzazione sugli aspetti dell’Economia Circolare e intende fornire agli studenti una serie di strumenti innovativi per operare in un contesto di sostenibilità economica e ambientale, rivolta alla valorizzazione delle risorse naturali, all’uso di materie prime seconde, alla gestione sostenibile della value chain ed all’attivazione di simbiosi industriali. Sia nel corso della laurea triennale che durante gli studi successivi, gli studenti del Polo universitario potranno contare su un rapporto privilegiato con i docenti e su una sede moderna e funzionale, in una location suggestiva. Attendiamo pertanto gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, e quanti sono interessati a conoscere l’Offerta Formativa dei corsi attivati dall’Ateneo della Tuscia a Civitavecchia, alla presenza delle diverse componenti del Consorzio: Comune di Civitavecchia, Fondazione Cariciv, Università.