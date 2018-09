Sutri si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

NewTuscia – SUTRI – Sutri si tinge di rosa per comporre il suo inno alla vita. Domani e dopodomani, 7 e 8 settembre, nell’antichissima città andrà in scena una due giorni dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Moda e arte per un’iniziativa che anima la nostra speranza. Sotto la facciata del Comune, che si colorerà di rosa, oltre cento donne e bambini sfileranno per sostenere la ricerca, domani sera alle 21.00. Le donne in rosa di Sutri, grazie al loro impegno, hanno raccolto più di 100 oggetti che saranno messi in palio in una lotteria di beneficenza, sabato 8 settembre, alle 21.30. Il ricavato andrà a “Beatrice Onlus”, l’associazione che da anni opera al Belcolle di Viterbo in favore delle donne colpite dal tumore al seno con un quotidiano impegno di informazione e prevenzione.

L’organizzazione di “Sutri in rosa” è dell’Amministrazione Comunale, la determinante volontà del vicesindaco e delegato alle Politiche Sociali, Felice Casini, e dell’assessore Claudia Mercuri, che durante la serata di domani premierà due giovani artiste sutrine, e con l’ausilio dello stilista Gianfranco Venturi.