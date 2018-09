Settore dei ricambi auto, cresce il web

NewTuscia – Italiani popolo appassionato di auto: un amore storico, atavico, che non accenna a diminuire e che anzi cresce con il passare del tempo e malgrado la crisi economica che continua a mordere. Si rinuncia a tut to ma non alla propria vettura, cercando magari soluzioni alternative per risparmiare.

Siamo in epoca di car sharing, condivisioni, noleggio a lungo termine: tutte soluzioni nate appositamente per consentire comunque un utilizzo dell’auto andando a risparmiare su quelle che sarebbero le spese di acquisto. La filosofia del risparmio si fa pressante anche in altri campi, come ad esempio quello dei pezzi di ricambio.

Dati alla mano la voce relativa alla manutenzione dell’auto è una delle prime in materia di soldi spedi dalla famiglie italiane: tradotto, spesso si spende più per la propria auto che non per se stessi. Ed allora ecco che prende piede un mercato parallelo fatto di pezzi di ricambio economici che viaggia in rete, su portali come https://www.tappetinionline.it/ che, come suggerisce il nome stesso, vendono online pezzi di ricambio di ogni tipo, dai tappetini auto alle parti della carrozzeria passando finanche per parti meccaniche del motore.

Tra il 2015 ed il 2017 I costi per l’assistenza auto hanno visto un incremento notevole, soprattutto con riferimento ai pezzi di ricambio, ai lubrificanti e alla salita del prezzo della manodopera. Tradotto, negli ultimi 2 o 3 anni il dato di chi si rivolge alla rete è aumentato in modo vertiginoso. Ecco allora che il web, ancora una volta, viene in soccorso con la sua filosofia che da sempre porta ad una semplificazione in termini di utilizzo e ad un minor costo dei prodotti. La caccia allo sconto per pezzi di ricambio di auto è partita anche in rete a tutto vantaggio dei negozi digitali che ultimamente fanno affari d’oro.

Un esempio di questa tendenza? Su Ebay, ovvero uno dei marketplace per acquisti online più famosi e utilizzati in tutto il mondo, ogni 5 secondi circa si assiste alla chiusura di una transazione che riguarda il settore dei pezzi di ricambio auto. Il tutto ancor di più in alcuni periodi dell’anno che coincidono con una maggiore esigenza, come ad esempio nelle stagioni di cambio pneumatici.

Un nuovo modo di intendere gli acquisti da parte dei consumatori che si basa sull’ormai nota ed acquisita rivoluzione digitale. In rete si può risparmiare e trovare l’affare, stando sempre e comunque attenti all’attendibilità del sito sul quale si portano a termine gli acquisti e alla sicurezza dei pagamenti.