Marea umana per la fagiolata sotto la Macchina di Santa Rosa

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Marea umana, ieri sera, davanti alla basilica di Santa Rosa per la tradizionale fagiolata sotto la Macchina. Migliaia di persone e parcheggi esauriti per l’ultimo atto del Trasporto 2018 di Gloria, la creatura di Raffaele Ascenzi.

La fagiolata, offerta dal costruttore, ha visto impegnati un team di persone che, malgrado tutto, non ha potuto servire tutti quelli che sono arrivati in ritardo, essendo finito il quintale e mezzo di fagioli cucinati in pochi minuti. Hanno reso possibile questa iniziativa, infatti, il Caffé Cavour, il vecchio forno del Bottalone ed il Red Rose Café: insieme ai Fiorillo, il Sodalizio con in prima fila il presidente Massimo Mecarini, il sindaco Giovanni Arena e Raffaele Ascenzi. Tutti insieme diventati, per un attimo, cuochi ed intrattenitori: un modo per ringraziare i Viterbesi che si sono stretti per il quarto Trasporto di Gloria, perfetto sia per la portabilità che per la scenografia.

Quest’anno si è stati davvero tutti de’n sentimento. Tempistica perfetta, certificata dall’esperto, tempo a rischio che poi si è trasformato in piacevole frescura per gli stessi Facchini (come ci ha detto nell’intervista video il Capofacchino Sandro Rossi), maggiore affluenza di persone. Qualche polemica per la sporcizia lasciata in alcune piazze dopo il Trasporto, ma brillantemente tolta, la notte stessa, da Viterbo Ambiente.

La Fagiolata ha concluso, con i tanti intervenuti, un 3 Settembre da ricordare. L’anno prossimo sarà l’ultimo anno per Gloria ma, intanto, c’è chi vorrebbe una proroga per la bellezza di questo modello. Tra questi c’è un “monumento” dei Facchini di Santa Rosa, Lorenzo Celestini. Staremo a vedere.

