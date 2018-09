Foresta Fossile di Dunarobba, parte gestione privata

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – La Foresta Fossile di Dunarobba (Avigliano Umbro) ha un nuovo gestore privato per i prossimi 8 anni.

Tutti i particolari dell’affidamento da parte del Comune e i programmi della Surgente, cooperativa che gestisce il sito, per lanciare la Foresta Fossile saranno presentati in CONFERENZA STAMPA in PROVINCIA LUNEDI’ 10 settembre alle 11 in sala del Consiglio.

Ci sarà il sindaco di Avigliano Umbro, Luciano Conti, il presidente di Surgente, Massimo Manini, i rappresentanti della sovrintendenza dell’Umbria e della Provincia di Terni.