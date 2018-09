Flaminia Calcio: Riccardo Molinari è il nuovo team manager

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La gara Vis Artena- Flaminia Calcio Civita Castellana valida per la Coppa Italia in programma domenica è stata posticipata per accordo tra le società alle ore 16.

Intanto la società rossoblù investe sui giovani anche a livello dirigenziale. Riccardo Molinari, 25 anni, ex calciatore della Jfc Civita Castellana è il nuovo team manager della formazione di serie D. “ Ringrazio la società per la fiducia che mi è stata accordata- ha detto Molinari – sarà sicuramente una bella esperienza”.

Il presidente Francesco Bravini, insieme al diesse Gigi Coni, lo hanno presentato alla squadra, al tecnico e allo staff ieri pomeriggio. “ Continua la nostra politica – ha fatto notare Bravini – di coinvolgere nel progetto ragazzi locali che hanno interesse a collaborare con noi”.

In settimana c’è stata la visita inaspettata al Madami nel corso degli allenamenti di Leonardo Sernicola, giocatore del Sassuolo, che si è intrattenuto con l’allenatore Marco Schenardi, i giocatori e i dirigenti.

“ E’ stata una visita di cortesia – ha sottolineato Sernicola – a cui tenevo molto; ho notata con piacere che ora c’è una società ben strutturata e organizzata, che sta conquistando ogni giorni la fiducia della città e dei tifosi. Quando sarà possibile sarò allo stadio per tifare con loro” .

Intanto prosegue spedita la campagna abbonamenti. Il costo è di 120 Euro per 19 partite; scontato per over 70 a 90 Euro. Il costo del biglietto resta a 10 euro con ingresso gratuito per i minori di 18 anni.

La Juniores Nazionale allenata da Fabio Tocci giocherà le gare di campionato al Mercante Nuovo di Nepi. L’esordio è previsto il 15 settembre contro il Latina.