Fiat Punto impatta contro la rotatoria a La Botte (Vetralla): due feriti gravi (foto e video)

NewTuscia – VETRALLA – Grave incidente a Vetralla in località La Botte. Due feriti in codice rosso trasportati in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Nella trada mattinata una Fiat Punto è andata a sbattere in pieno contro la rotonda, in località La Botte, sulla statale Cassia. Per l’alta velocità, probabilmente, il conducente ha perso il controllo del mezzo e, dopo l’impatto con la rotonda, è andato a cappottare distruggendo il muro divisorio ed entrando nella proprietà di un marmista che insiste in quel punto.

I due feriti in codice rosso sono una coppia di coniugi che erano a bordo della Fiat Punto.

Sul posto i sanitari del 118, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale e ad estrarre i due feriti dalla macchina per poi farli trasferire in eliambulanza verso Roma.

(Foto di Gennaro Giardino)