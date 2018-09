DivinArte, al Forte dei Borgia cultura, arte e degustazioni di vino

NewTuscia – NEPI – Week end di arte e degustazioni a Nepi. La suggestiva location del Forte dei Borgia di Nepi aprirà i battenti, sabato 29 e domenica 30 settembre, alla terza edizione di DivinArte con la direzione artistica di Simona Benedetti.

La manifestazione, organizzata dall’associazione AmorArte, in collaborazione con l’ Associazione Italiana Sommelier AIS di Viterbo, il sommelier Maurizio Giovannetti, ed il patrocinio del Comune di Nepi e della Proloco, si propone di coniugare due passioni, quella per l’arte e quella per il vino in una cornice dal fascino straordinario.

Oltre trenta artisti esporranno le loro opere e daranno vita a performance estemporanee di pittura, e, durante la due giorni, si potrà partecipare ad eventi culturali di vario genere, dalla presentazione di libri alle conferenze fino a show cooking e visite guidate.

Imperdibile il tour all’interno della Rocca con possibilità di visitare anche la torre detta “Mastio”.

In programma inoltre esibizioni musicali di diverso genere, prevalentemente jazz.

Al cartellone culturale si affianca quello enologico, che prevede degustazioni con percorsi sensoriali a cura di stimati professionisti.

Uno fra tutti, Carlo Zucchetti, esperto di vini ed “Enogastronomo col Cappello”.

In occasione di DivinArte nei ristoranti aderenti, al centro storico di Nepi, sarà possibile gustare dei menù realizzati appositamente per l’evento.

Il ticket d’ingresso, di 12 euro, dà diritto a dodici degustazioni, calice più tracolla omaggio.

Per le degustazioni guidate previsto un biglietto di 5 euro.

Per info e prenotazioni Luca 3801518923 Lorenzo 3881808217

Fb: @divinarteamorarte Instagram: divinarte­­_nepi

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 29

Ore 16.00 Apertura evento-banchi degustazione e mostra d’arte contemporanea.

Ore 16.30 Visita guidata al Forte dei Borgia a cura del Museo Civico di Nepi con possibilità di visitare la torre.

Ore 17.30 Presentazione del libro “La rivoluzione di Papa Francesco” di Americo Mascarucci.

La presentazione sarà accompagnata da una perfomance pittorica dell’artista Stefano Cianti e verrà introdotta dai musicisti Massimo Lattanzi e Luca Celestini.

Ore 18.30 Degustazione guidata da Carlo Zucchetti l’Enogastronomo Col Cappello (*su prenotazione).

Ore 19.15-21.00-22.00 Performance Re-Incarna-Azione a cura dell’Associazione EBE.

Dalle ore 19.00 intrattenimento musicale My Favourite Swing 4et; Massimo Lattanzi – Luca Celestini Duo.

Domenica 30

Ore 11.00 Apertura evento-banchi degustazione e mostra d’arte contemporanea.

Ore 11.30-16.00 Visita guidata al Forte dei Borgia a cura del Museo Civico di Nepi con possibilità di visitare la torre.

Ore 17.00 Conferenza “Contemplare con gusto. Tra storia, arte, cultura e vino” presiedono lo storico dell’arte Giorgio Felini, lo storico Claudio Canonici e il sommelier e delegato AIS di Viterbo Franco Cherubini, intervento musicale “I Friccicareddi” chiude la conferenza l’artista Stefano Cianti con la proiezione “Richiami, pioggia di luce”.

Ore 18.00 Show Cooking a cura di Food Bunker (scuola di cucina-gastronomia).

Ore 19.00 Degustazione guidata da Carlo Zucchetti l’Enogastronomo Col Cappello (*su prenotazione).

Intrattenimento musicale “I Friccicareddi” e il Duo “Giovanni e Anastasia”.