I Dervisci al teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Fondazione Caffeina Cultura ONLUS insieme alla Fondazione S.I.B. Benedetti e Carramusa Group ti invitano allo spettacolo che avrà come interprete il prestigioso balletto di Stato egiziano Al-Tannoura dei Dervisci Rotanti, un evento unico nel suo genere dove le primitive danze Sufi del folklore derviscio si sposano con la suggestione dei ballerini, autentici “danzatori delle stelle”, negli antichi costumi tradizionali.

Lo spettacolo avrà luogo nella serata dell’8 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro-Libreria-Bistrot Caffeina in via Cavour n° 9, a Viterbo. Interverranno, tra le altre personalità, il Ministro della Cultura egiziana, Sig.ra Ines Abdel Dayem, oltre all’ ambasciatore egiziano in Italia S.E. Hisham Badr.

Con la presente abbiamo il piacere di informarti che sarà possibile assistere in maniera totalmente gratuita allo spettacolo esclusivo ,aperto solo ai soci di fondazione Caffeina e ai colleghi della stampa.

Per confermare la propria presenza è necessario chiamare lo 0761-970055 o lo 0761-970056; oppure inviare una comunicazione via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@caffeinacultura.it

I posti sono limitati e vi raccomandiamo di segnalarci il vostro interessamento nel più breve tempo possibile.

Caffeina Cultura